Một ngân hàng chấm dứt hoạt động 10 Phòng giao dịch

Các chi nhánh tiếp quản sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý toàn bộ số liệu, kế hoạch kinh doanh, tài sản, hồ sơ tài liệu và nhân sự từ các PGD giải thể; đồng thời xây dựng phương án chi tiết để quản lý và chăm sóc tệp khách hàng hiện hữu nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng giao dịch.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - KLB) vừa đồng loạt ban hành các nghị quyết thông qua việc chấm dứt hoạt động của hàng loạt phòng giao dịch (PGD) trực thuộc các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm tái cơ cấu mạng lưới lưới kinh doanh. Cụ thể:

Chấm dứt hoạt động PGD Hàm Tiến địa chỉ tại Số 283 Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị tiếp quản trực tiếp là Chi nhánh Bình Thuận.

Chấm dứt hoạt động PGD Đức Hòa địa chỉ tại Số 159-161, đường tỉnh lộ 824, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Đơn vị kinh doanh tiếp quản là Chi nhánh Long An.

Chấm dứt hoạt động PGD Châu Thành tại Số 1088 Hoàng Lê Kha, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đơn vị kinh doanh tiếp quản là Chi nhánh Long An.﻿

Chấm dứt hoạt động PGD Trảng Bàng tại Số 18-19 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đơn vị kinh doanh tiếp quản là Chi nhánh Long An.

Chấm dứt hoạt động PGD Vĩnh Thạnh tại số 71, Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đơn vị tiếp quản là Chi nhánh Cần Thơ.

Chấm dứt hoạt động PGD Trà Quýt tại số 123, Ấp Trà Quýt A, xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ. Đơn vị tiếp quản là Chi nhánh Sóc Trăng.

Chấm dứt hoạt động PGD Vũng Liêm tại số 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tính Vĩnh Long. Đơn vị tiếp quản là Chi nhánh Vĩnh Long.

Chấm dứt hoạt động PGD Thoại Sơn tại số 311 Nguyễn Huệ, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đơn vị tiếp quản là Chi nhánh An Giang.

Chấm dứt hoạt động PGD Phước Long tại Ấp Nội Ô, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau. Đơn vị tiếp quản là Chi nhánh Bạc Liêu.

Chấm dứt hoạt động PGD Thới Bình tại số 102, đường 3/2, khóm 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đơn vị tiếp quản là Chi nhánh Cà Mau.

Các chi nhánh tiếp quản sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý toàn bộ số liệu, kế hoạch kinh doanh, tài sản, hồ sơ tài liệu và nhân sự từ các PGD giải thể; đồng thời xây dựng phương án chi tiết để quản lý và chăm sóc tệp khách hàng hiện hữu nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng giao dịch.

