Tin vui cho gần 3 triệu hộ dân ở Hà Nội: Được hỗ trợ 2 - 6 triệu đồng nếu làm chuẩn 1 việc này

Điều kiện để các hộ dân nhận được hỗ trợ từ 2 - 6 triệu đồng là gì?

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tới 6 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà.

Hộ dân nào được nhận hỗ trợ?

Theo dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, các hộ dân muốn nhận hỗ trợ phải đáp ứng một số điều kiện.

Trong đó, công suất định mức của tấm quang điện phải từ 1 kWp trở lên. Hộ gia đình phải thực hiện thông báo phát triển nguồn điện hoặc có giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Bên cạnh đó, hộ nhận hỗ trợ phải cam kết sử dụng hệ thống trong tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí và chịu trách nhiệm về an toàn, phòng cháy, chữa cháy cũng như quản lý thiết bị sau khi sử dụng.

Để xuất hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời tại Hà Nội (ảnh: EVN).

Theo đề xuất, với hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không có hệ thống lưu trữ điện, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng cho mỗi 1 kWp, nhưng tổng số tiền không vượt quá 3 triệu đồng/hộ.

Nếu hệ thống điện mặt trời được lắp đặt đồng bộ với hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi 1 kWh dung lượng lưu trữ, tối đa 3 triệu đồng.

Như vậy, một hộ gia đình vừa lắp điện mặt trời mái nhà vừa lắp hệ thống lưu trữ điện và đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể nhận tổng mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp tại UBND cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền quyết định phê duyệt và thu hồi kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Lý do Hà Nội khuyến kích điện mặt trời

Theo Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô hiện chiếm khoảng 15% tổng nhu cầu điện cả nước và được dự báo tiếp tục tăng cao trong giai đoạn 2026-2030.

Trong khi Hà Nội gần như không có các nguồn điện lớn tại chỗ, thành phố vẫn phải phụ thuộc đáng kể vào nguồn điện truyền tải từ bên ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển thêm các nguồn điện phân tán ngay tại nơi tiêu thụ.

Hà Nội được đánh giá có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà, với bức xạ mặt trời trung bình khoảng 1.329 kWh/m²/năm. Theo Sở Công Thương, hệ thống lưới điện của thành phố cũng có khả năng tiếp nhận và hấp thụ nguồn điện phân tán.

Việc khuyến khích các hộ gia đình và công sở phát triển điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, giảm công suất phụ tải đỉnh và tiết kiệm chi phí sử dụng điện.

Đặc biệt, việc kết hợp điện mặt trời mái nhà với hệ thống lưu trữ điện còn góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Lưu ý: Đây hiện là chính sách được đề xuất trong dự thảo nghị quyết, chưa phải khoản hỗ trợ đã được áp dụng chính thức. Người dân cần chờ nghị quyết được ban hành và hướng dẫn triển khai cụ thể để biết chính xác thời điểm, hồ sơ và điều kiện nhận hỗ trợ.