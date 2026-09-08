Người đàn ông đâm nữ chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc trừ sâu tự tử: Hé lộ nguồn cơn

Nạn nhân tử vong là một phụ nữ 41 tuổi.

Vụ việc một người đàn ông sát hại nữ chủ quán lẩu dê rồi uống thuốc sâu tự tử đã khiến dư luận bàng hoàng. Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, chiều tối ngày 7/9, lãnh đạo xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, V.Đ.N. (SN 1978, trú thôn 3, xã Nhân Cơ) đã đến quán lẩu dê do bà H.T.K. (SN 1985, trú thôn 7, xã Nhân Cơ) làm chủ. Thời điểm này, tại quán lẩu có bà K. và ông N.N.A. (SN 1987, trú xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) đang nằm trên giường xếp.

N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. (Ảnh: Tiền Phong)

Bà K. và N. sau đó đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. N. đã dùng dao đâm vào bụng ông A. rồi tiếp tục đâm bà K. Tiếp đó, gã đàn ông dùng dao tự đâm vào bụng mình và uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Vụ việc khiến bà K. tử vong. Ông A. và N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc N. và bà K. xảy ra cãi vã là do những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và vướng mắc về tiền bạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.