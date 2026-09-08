TP.HCM chi hơn 9.000 tỷ đồng nạo vét rạch Bà Lớn

Rạch Bà Lớn dài hơn 7 km chảy qua phường Bình Đông và xã Bình Hưng bị ô nhiễm nặng, TP.HCM sẽ chi hơn 9.000 tỷ đồng để nạo vét, chỉnh trang đô thị tại đây.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn với tổng mức đầu tư 9.228 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực. Công trình thuộc nhóm A, cấp II, có thời hạn sử dụng thiết kế 50 năm, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng gần 47 ha.

Trong số vốn đầu tư 9.228 tỷ đồng có hơn 6.350 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phần còn lại dành cho xây dựng, quản lý dự án, tư vấn và các chi phí dự phòng.

TP.HCM chi hơn 9.000 tỷ đồng nạo vét, chỉnh trang rạch Bà Lớn. (Ảnh: B.L)

Về giải pháp kỹ thuật, rạch Bà Lớn sẽ được nạo vét xuống cao trình đáy từ âm 3m đến âm 4m, bề rộng mặt rạch mở rộng lên 11m đến 90m. Hai bên bờ được gia cố bằng tuyến kè tường đứng bê tông cốt thép dự ứng lực có tổng chiều dài gần 9,7km, tích hợp vỉa hè lát gạch, hệ thống cây xanh, chiếu sáng và thoát nước đồng bộ.

Bên cạnh mục tiêu thu gom và tiêu thoát nước mưa cho lưu vực rộng 920ha, dự án còn kết hợp mở rộng hạ tầng giao thông kết nối xung quanh. Thành phố sẽ xây dựng mới tuyến đường đô thị dọc rạch dài 725m, rộng 14-18m, kết nối hai trục Phạm Thế Hiển và Tạ Quang Bửu.

Đồng thời, cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50 sẽ được xây mới bằng bê tông cốt thép với chiều dài khoảng 80m, rộng 40m, quy mô 6 làn xe. Công trình đáp ứng tĩnh không thông thuyền cao 3m.

Lãnh đạo TP.HCM giao chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chi phí và kiểm soát chất lượng xây dựng.