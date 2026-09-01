Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe

Theo Đời sống & Pháp luật
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Dãy nhà xen kẹt giữa đường La Thành và Vành đai 1 đang được khẩn trương phá dỡ, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa.

Clip: Như Hoàn

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 1.

Phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đang khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu đất xen kẹt nằm giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ, nhằm triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 2.

UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 3.

Khu đất triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa có diện tích khoảng 6.803 m². Đây là phần đất xen kẹt được hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 4.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 5.

Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 9/2026, tại khu vực thực hiện dự án, lực lượng chức năng đang triển khai tháo dỡ các công trình đã được bàn giao mặt bằng, từng bước hoàn tất việc giải phóng khu đất để phục vụ dự án.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 6.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 7.

Những ngày này, nhiều hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng đang tất bật thu dọn tài sản, tháo dỡ các công trình và chuyển đến nơi ở mới để sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 8.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 9.

Dọc tuyến đường La Thành, nhiều hộ kinh doanh cũng đang khẩn trương thu dọn, di chuyển tài sản và hàng hóa.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 10.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 11.

Các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng nghiêm chỉnh chấp hành, chủ động tháo dỡ công trình, thu dọn tài sản để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 12.

Máy xúc được huy động để thực hiện công tác phá dỡ.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 13.

Gạch đá, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang tại khu vực đang được giải phóng mặt bằng.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 14.

Nhiều căn nhà trở nên trống vắng sau khi người dân chuyển đi, trả lại mặt bằng cho dự án.

Dãy nhà xen kẹt giữa La Thành - Vành đai 1 ở Hà Nội được tháo dỡ, chuẩn bị xây bãi đỗ xe- Ảnh 15.

Gắn bó với nơi này suốt nhiều năm, những ngày phải rời đi khiến không ít người dân và hàng xóm không khỏi lưu luyến, tiếc nuối.

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