Ông Phạm Nhật Vượng đang xây một “thành phố trong lòng thành phố” rộng 228 ha giữa Tây Bắc: Gần 40% diện tích dành cho một hạng mục đặc biệt

Vingroup mô tả địa hình dự án có thế “tựa sơn hướng lộ”, với một phía là cảnh quan núi Tây Bắc và một phía hướng về các trục phát triển đô thị, hạ tầng giao thông.

Một dự án đô thị quy mô hơn 228 ha, tổng vốn dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng đang được thành viên Tập đoàn Vingroup triển khai tại Điện Biên. Dự án này có tên Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ , nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Theo Sở Xây dựng Điện Biên, dự án sử dụng hơn 228,5 ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ 23.660 tỷ đồng và quy mô dân số khoảng 12.000 người. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài từ quý 1/2026 đến quý 4/2030. Đây cũng là dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh, thành viên của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp được UBND tỉnh Điện Biên lựa chọn làm nhà đầu tư vào tháng 4/2026, trước khi dự án chính thức động thổ trong tháng 5.

Gần 87 ha dành cho sân golf 18 hố

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là diện tích rất lớn được dành cho tổ hợp thể thao.

Theo thông tin từ Vingroup và cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, dự án sẽ có sân golf 18 hố rộng gần 87 ha, được bố trí theo địa hình tự nhiên của vùng Tây Bắc. Với tổng diện tích hơn 228,5 ha, riêng hạng mục này tương đương khoảng 38% quỹ đất toàn dự án.

Nói cách khác, cứ khoảng 10 ha đất của toàn khu đô thị thì gần 4 ha được dành cho sân golf.

Đây cũng được xác định là tâm điểm của khu tổ hợp thể thao trong dự án. Theo Vingroup, sân golf được thiết kế trên nền địa hình tự nhiên, gắn với cảnh quan núi đặc trưng của khu vực Tây Bắc.

Bên cạnh sân golf, dự án còn tích hợp nhiều chức năng khác nhau từ nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng đến giáo dục, y tế và không gian công cộng. Chính vì quy mô và mức độ tích hợp này, Vingroup giới thiệu dự án theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố” .

Về sản phẩm nhà ở, quy hoạch hiện tại gồm gần 1.000 căn biệt thự, khoảng 1.900 căn nhà liền kề cùng các công trình nhà ở cao tầng. Khoảng 10 ha đất cũng được dành để phát triển nhà ở xã hội. Hệ thống tiện ích dự kiến có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, khu thương mại - dịch vụ, trường học liên cấp, trung tâm y tế, công viên, mặt nước và các không gian công cộng.

Nằm gần sân bay, đón đầu tuyến cao tốc xuyên Tây Bắc

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí của dự án. Khu đô thị nằm tại khu vực giao thoa giữa phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, có khả năng kết nối nhanh tới sân bay Điện Biên Phủ.

Trong tương lai, khu vực này cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ trục cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, tuyến giao thông được định hướng tăng khả năng kết nối Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc và khu vực Hà Nội.

Vingroup mô tả địa hình dự án có thế “tựa sơn hướng lộ”, với một phía là cảnh quan núi Tây Bắc và một phía hướng về các trục phát triển đô thị, hạ tầng giao thông. Đây cũng là yếu tố được nhà đầu tư khai thác khi bố trí các chức năng nghỉ dưỡng và thể thao trong tổng thể dự án.

Ngoài dự án hơn 228 ha nói trên, Vingroup còn đang mở rộng hiện diện tại Điện Biên ở lĩnh vực năng lượng. Cùng thời điểm động thổ khu đô thị, tập đoàn đã ký biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh về nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Theo kế hoạch được công bố, VinEnergo đề xuất nghiên cứu khoảng 10.000 MW điện mặt trời, với tổng vốn dự kiến 157.950 tỷ đồng, cùng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS công suất khoảng 8.000 MWh, vốn dự kiến 28.431 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài một đại đô thị hơn 23.000 tỷ đồng, Điện Biên đang nằm trong kế hoạch đầu tư quy mô lớn hơn của hệ sinh thái Vingroup tại khu vực Tây Bắc, trải dài từ bất động sản, du lịch - dịch vụ đến năng lượng tái tạo