Ngân hàng thông báo quy định mới: Giao dịch nhận tiền chuyển khoản sẽ bị "đóng băng" trong trường hợp này

TPBank cho biết sẽ thực hiện xác minh thông tin đối với các giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài nhằm tuân thủ quy định của NHNN và đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa thông báo về việc xác minh thông tin đối với các khoản tiền chuyển về từ nước ngoài, nhằm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, đồng thời đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng.

Theo thông báo, tùy thuộc vào tính chất giao dịch và thông tin cần xác minh, TPBank có thể thực hiện xác minh qua điện thoại hoặc yêu cầu khách hàng đến quầy để cung cấp thêm thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan.

Đối với hình thức xác minh qua điện thoại, TPBank cho biết có thể liên hệ khách hàng thông qua các đầu số 024 7300 8668, 024 3768 3683 và 024 7307 3683. Ngân hàng sẽ thông báo và hướng dẫn phương thức xác minh phù hợp trong từng trường hợp.

Các cuộc gọi xác minh qua điện thoại sẽ được ghi âm và lưu trữ theo quy định của TPBank.

Đối với khách hàng cá nhân, khi nhận được yêu cầu xác minh từ TPBank, khách hàng cần phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến khoản tiền, bao gồm mục đích nhận tiền, thông tin định danh của cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền, mối quan hệ với người chuyển tiền và các thông tin khác liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của TPBank.

Nếu thông tin xác minh không đầy đủ, không nhất quán, có dấu hiệu đáng ngờ hoặc mục đích nhận tiền không phù hợp với quy định của pháp luật, TPBank sẽ tạm thời không thực hiện giải tỏa khoản tiền đã ghi Có. Khi đó, khách hàng được yêu cầu đến quầy giao dịch để bổ sung thông tin hoặc hồ sơ xác minh theo quy định.

Trong trường hợp khách hàng không cung cấp được thông tin, hồ sơ phù hợp theo quy định pháp luật, khoản tiền sẽ tiếp tục bị phong tỏa. TPBank cho biết sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng phương án xử lý khoản tiền theo quy định và quy trình của ngân hàng.

TPBank đề nghị khách hàng phối hợp cung cấp thông tin khi được yêu cầu để các giao dịch chuyển tiền về được xử lý đúng quy định.