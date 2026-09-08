Xác minh giao dịch 300.000.000 đồng chuyển vào tài khoản LPBank của Nguyễn Văn Hợi, công an liên hệ người phụ nữ SN 1998 để làm rõ nguồn tiền

Anh Nguyễn Văn Hợi ở Hải Phòng nhận nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản LPBank và nhanh chóng chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 7/9, Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp xác minh, hoàn trả số tiền 300 triệu đồng được một người dân chuyển nhầm vào tài khoản của công dân trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 15h ngày 7/9, tài khoản ngân hàng LPBank của anh Nguyễn Văn Hợi (SN 1983, trú thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng) bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một tài khoản không xác định. Đến 15h40 cùng ngày, anh Hợi đã đến Công an xã Tiên Lãng trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền.

Anh Nguyễn Văn Hợi đã chuyển khoản trả lại 300 triệu đồng trước sự chứng kiến của Công an xã Tiên Lãng. Ảnh: Công an xã Tiên Lãng

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng phối hợp với anh Hợi xác minh nguồn tiền và xác định người chuyển là chị N.T.N.T. (SN 1998, trú Ấp 6A, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Chị T. cho biết đã chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của anh Hợi.

Công an xã Tiên Lãng sau đó phối hợp với Công an xã Sông Đốc để nhanh chóng xác minh thông tin của chị T., đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục hoàn trả.

Đến 16h18 cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Tiên Lãng, sau khi xác định rõ người chuyển và người nhận, anh Nguyễn Văn Hợi đã chủ động chuyển lại toàn bộ 300 triệu đồng vào số tài khoản 09***66 ngân hàng Đông Phương của chị T của chị T.

Việc anh Hợi chủ động trình báo và nhanh chóng hoàn trả số tiền chuyển nhầm được Công an xã Tiên Lãng ghi nhận là hành động đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Câu chuyện cũng là một việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt trong đời sống.