Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 78 triệu, 127 triệu đến 151 triệu... của các trường hợp sau

Liên tiếp nhiều trường hợp chuyển khoản nhầm từ 10 triệu đến 151 triệu đồng tại các tỉnh thành đã được lực lượng công an phối hợp cùng ngân hàng hỗ trợ xác minh, hoàn trả đầy đủ cho người chuyển.

Trong những ngày qua, lực lượng công an tại một số địa phương đã kịp thời xác minh, phối hợp với ngân hàng và người dân để hỗ trợ hoàn trả nhiều khoản tiền chuyển khoản nhầm, có trường hợp lên tới hàng trăm triệu đồng. Những hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng chức năng cùng sự trung thực của người nhận tiền tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp trong đời sống xã hội.

Công an hỗ trợ người dân trả lại 78 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 6/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Hồng Sơn đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ba (SN 1957, trú thôn An Thái, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) liên hệ với người chuyển nhầm và thực hiện các thủ tục để trả lại số tiền 78 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ba chuyển trả số tiền 78 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, Công an xã Hồng Sơn nhận được công văn của Công an xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa về việc bà Phạm Thị Minh Châu (SN 1991, trú thôn Hội Xưởng, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa) chuyển nhầm 78 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Ba (SN 1957, trú thôn An Thái, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Ba cho biết không biết trong tài khoản của mình có số tiền trên nên đã nhờ Công an xã giải thích, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ chuyển trả tiền cho bà Châu.

Do bà Ba lớn tuổi, không thể thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, Công an xã đã hỗ trợ đưa bà đến Ngân hàng ACB tại phường Phan Thiết để thực hiện chuyển trả số tiền 78 triệu đồng. Sau khi nhận lại số tiền, bà Phạm Thị Minh Châu cảm ơn bà Ba và Công an xã Hồng Sơn đã tận tình hỗ trợ.

Người nhận 127 triệu đồng lo bị lừa đảo nên chưa chuyển trả ngay

Trước đó 2 ngày (4/9), Công an phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cũng nhận được đề nghị phối hợp xác minh của Công an phường Tân Triều, TP Đồng Nai về việc anh Nguyễn Thành Long (SN 1974, trú tại phường Tân Triều, TP Đồng Nai) chuyển khoản nhầm số tiền 127.000.000 đồng.

Công an phường phối hợp với nhân viên ngân hàng hỗ trợ chị Lê Thị Sâm chuyển trả số tiền cho anh Nguyễn Thành Long do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã cử cán bộ tiến hành xác minh. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chị Lê Thị Sâm, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, có liên quan đến tài khoản nhận số tiền được chuyển nhầm.

Qua làm việc với cơ quan Công an, chị Sâm cho biết do lo ngại đây có thể là thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và sợ chuyển trả không đúng người nên chưa thực hiện việc hoàn trả ngay.

Sau khi xác minh thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã phối hợp với chị Sâm và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạc Dương thực hiện các thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền 127.000.000 đồng cho anh Nguyễn Thành Long.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, anh Long bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến chị Sâm cùng Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã nhanh chóng hỗ trợ, nhất là trong điều kiện anh ở xa, việc đi lại khó khăn và không thể trực tiếp đến nhận lại số tiền.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại 10 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 6/9, Công an xã Diên Hà đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại số tiền 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Công dân đến gửi lời cảm ơn CBCS Công an xã Diên Hà tại trụ sở. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 31/8/2026, Công an xã Diên Hà tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Sam, sinh năm 1983, trú tại thôn Tam Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên về việc trong quá trình chuyển tiền cho con trai, chị đã sơ suất chuyển nhầm số tài khoản với số tiền 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Diên Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ công dân giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tích cực trong quá trình xác minh, đến tối ngày 04/9/2026, chị Nguyễn Thị Sam đã nhận lại đầy đủ số tiền 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

151 triệu đồng chuyển nhầm được hoàn trả đầy đủ

Trước đó, ngày 1/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Bình Sơn phối hợp cùng ngân hàng và người dân, toàn bộ số tiền 151 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản đã được trao trả trọn vẹn, tiếp tục bồi đắp hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Ngày 22/8/2026, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng, chị Đinh Thị Thúy Trang (sinh năm 1994, trú tại xã Phú Tây, tỉnh Thừa Thiên Huế) không may chuyển nhầm số tiền 151.000.000 đồng vào tài khoản của người khác. Trước sự việc bất ngờ và khoản tiền lớn bị thất lạc, gia đình và cá nhân chị vô cùng lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng OCB xác minh giao dịch, xác định chính xác thông tin chủ tài khoản nhận tiền là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Công an xã hỗ trợ chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Với tinh thần trung thực, tự giác và trách nhiệm, ngay khi được lực lượng Công an và ngân hàng thông tin, chị Ngọc đã chủ động phối hợp, tự nguyện thực hiện các thủ tục để trao trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến ngày 28/8/2026, với sự hỗ trợ tích cực của các bên liên quan, toàn bộ 151 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho chị Trang.

Qua những vụ việc trên, Công an các tỉnh thành khuyến cáo người dân khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được khoản tiền lớn hoặc giao dịch lạ, không rõ người chuyển thì không nên tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ; cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh thông tin và thực hiện việc hoàn trả đúng người, tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Đồng thời, người nhận tiền chuyển nhầm không được cố tình chiếm giữ số tiền của người khác; trường hợp cố tình không trả lại tài sản bị giao nhầm sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại, tùy tính chất, mức độ và giá trị tài sản, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.