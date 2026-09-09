Một tuần sau thông xe, đoạn đường hơn 2,2km, vốn hơn 7.200 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội giờ ra sao?

Sau một tuần thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km giúp việc đi lại trên phần lớn tuyến thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ùn tắc vẫn xuất hiện tại các nút giao đang thi công cầu vượt.
Ngày 2/9, Hà Nội chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thông xe tạm dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phụ
Đây là đoạn tuyến dài hơn 2,2 km, có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng
Sau một tuần đưa vào khai thác tạm, giao thông trên phần lớn tuyến Vành đai 1 được ghi nhận khá ổn định, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn so với trước
Tuy nhiên, tại một số khu vực đang thi công cầu vượt, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra vào giờ cao điểm
Đáng chú ý là khu vực nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút Nguyễn Chí Thanh, nơi các hạng mục cầu vượt vẫn đang được triển khai
Lượng phương tiện lớn vào các khung giờ cao điểm khiến giao thông tại đây có thời điểm ùn tắc kéo dài
Do một số đoạn đường khai thác tạm có mặt cắt hẹp, người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng
Việc dừng, đỗ phương tiện tại những khu vực không bảo đảm điều kiện lưu thông cũng có thể bị hạn chế.
Theo phương án tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, tại nút Hoàng Cầu - Hào Nam - La Thành cũ - Vành đai 1, một số hướng rẽ trái được điều chỉnh, phương tiện phải rẽ phải, sau đó đi qua các điểm mở trên dải phân cách để quay đầu và tiếp tục hành trình
Tại nút Giảng Võ - Láng Hạ - Vành đai 1, phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt tiếp tục được duy trì. Một số hướng phương tiện phải đi qua nút, sau đó quay đầu tại các điểm mở trên đường Giảng Võ trước khi nhập vào Vành đai 1
Trên toàn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, giao thông được tổ chức theo từng khu vực nhằm phục vụ cả nhu cầu đi lại và thi công dự án
Đặc biệt, đoạn qua phạm vi thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh. Trong khi đó, tuyến La Thành cũ vẫn tổ chức giao thông hai chiều.
Trong thời gian đầu triển khai phương án tổ chức giao thông mới, tình hình trên tuyến và các khu vực lân cận sẽ tiếp tục được theo dõi để có điều chỉnh khi cần thiết
Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân khi di chuyển qua đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục nên chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành biển báo và hướng dẫn phân luồng nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc