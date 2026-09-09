Tài khoản của một người dân liên tục phát sinh giao dịch 18 triệu, 165,55 triệu, 439,45 triệu đồng: Công an xác minh nguồn tiền

Công an xã Lộc An xác minh, hỗ trợ hoàn trả hơn 620 triệu đồng do 3 người dân chuyển khoản nhầm vào cùng một tài khoản.

Theo thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, Công an xã Lộc An đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Theo đó, trong quá trình đi mua cau trên địa bàn, 3 người dân đã không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu Hỹ, sinh năm 1992, trú tại thôn Sư Lỗ, xã Lộc An, thành phố Huế.

Công an xã Lộc An hỗ trợ người dân nhận lại hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an thành phố Huế

Cụ thể: ông Nịnh Văn Lại, sinh năm 1989, trú tại thành phố Quảng Ninh, chuyển nhầm số tiền 439.450.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1986, trú tại thành phố Đà Nẵng, chuyển nhầm 18.000.000 đồng; ông Huỳnh Tấn Hưng, sinh năm 1984, trú tại thành phố Đà Nẵng, chuyển nhầm 165.550.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, liên hệ các bên có liên quan và hỗ trợ thực hiện thủ tục để số tiền chuyển nhầm được hoàn trả cho người chuyển.

Qua sự việc, Công an xã Lộc An khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Hành động kịp thời của Công an xã Lộc An cùng sự phối hợp, thiện chí của người nhận tiền đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, trung thực, tương trợ và vì Nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân.