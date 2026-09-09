2.520 chiếc bánh trung thu ngoại nhập “không giấy tờ” bị bắt ngay tại cổng chợ: Ông chủ SN 1990 khai gì?

Lực lượng chức năng Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, thu giữ hơn 3.300 bánh Trung thu và nhiều hàng hóa nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày 5 và 7/9, đơn vị đã tiến hành khám phương tiện vận tải, phát hiện 3.384 chiếc bánh trung thu và 112 chai rượu nhập lậu.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh tại Văn bản số 696/QLTT-NVTH ngày 20/8/2026 về việc tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu.

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành khám phương tiện BKS 15H-055.59. Ảnh: Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh

Khoảng 8h30 ngày 5/9, tại Trạm thu phí đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (thuộc địa phận phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh), Đội QLTT số 1 phối hợp với Tổ công tác Điểm kiểm soát số 4 tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô BKS 15H-055.59 do ông T.V.L, sinh năm 1980, địa chỉ thường trú: Thôn Bình Dân, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng là lái xe (chủ hàng); trên xe vận chuyển 112 chai rượu vang trắng và 864 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Tiếp đến, vào hồi 14h10 ngày 7/9, tại khu vực Cổng chợ Ka Long, Phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, Đội QLTT số 1 tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô BKS 30L-303.09 ông N.A.D, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú: Khu Ka Long, phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh là lái xe (chủ hàng) ; trên xe vận chuyển 2.520 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Các đối tượng khai nhận nhận toàn bộ số bánh trung thu và rượu trên mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa vận chuyển đi bán kiếm lời. Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Đội QLTT số 1 khám xe ô tô BKS 30L-303.09 phát hiện 2.520 chiếc bánh trung thu nhập lậu. Ảnh: Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 2/6 giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2026.