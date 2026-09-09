Việt Nam xây siêu cảng gần 5 tỷ USD: Công suất gấp 3 lần cảng lớn nhất hiện nay, sẽ đón được tàu container lớn nhất thế giới

Đây sẽ là dự án cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất lịch sử hàng hải Việt Nam. Khi hoàn thành, siêu cảng Cần Giờ có thể kéo thêm các tuyến tàu xuyên đại dương về cửa ngõ phía Nam, đưa hàng hóa Việt Nam đi thẳng tới những thị trường lớn.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép, thuộc xã Thạnh An (TP.HCM). Công trình rộng khoảng 571 ha, tương đương diện tích hồ Tây. Tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng (tương đương sân bay Long Thành giai đoạn một), thuộc nhóm dự án cảng biển có giá trị đầu tư lớn nhất từng được chấp thuận tại Việt Nam.

Cầu cảng dài 7,5 km, đón tàu lớn nhất thế giới

Đáng chú ý, dự án có hệ thống cầu cảng chính dài khoảng 7,5 km, gần gấp đôi phần cầu chính Nhật Tân (Hà Nội). Các bến được thiết kế để tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Đây là nhóm tàu lớn nhất thế giới hiện nay, với sức chở khoảng 24.000 TEU.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - Ảnh phối cảnh.

Công suất thiết kế dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Để dễ hình dung, mức công suất này cao gần gấp 3 lần sản lượng 5,8 triệu TEU mà Tân Cảng – Cát Lái, cảng container lớn nhất Việt Nam, đạt được trong năm 2024, đưa siêu cảng Cần Giờ vào nhóm trung tâm trung chuyển hàng đầu châu Á.

Bắt tay "gã khổng lồ" MSC và định hình lại bản đồ logistics

Trong nhiều năm qua, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi châu Âu, Bắc Mỹ phải gom và trung chuyển qua bên thứ ba (như cảng Singapore, Tanjung Pelepas - Malaysia), khiến chi phí logistics đội lên đáng kể. Sự xuất hiện của siêu cảng Cần Giờ sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí logistics và cải thiện độ tin cậy của chuỗi cung ứng.

Dự án do liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A thực hiện. Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là thành viên của MSC – hãng tàu container lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 21,5% năng lực vận tải toàn cầu.

MSC hiện kết nối 520 cảng tại hơn 155 quốc gia, với hệ sinh thái trải rộng từ vận tải biển, khai thác cảng đến dịch vụ logistics. Việc có một “ông lớn” hàng hải toàn cầu tham gia liên danh tạo lợi thế cho cảng trong việc kết nối các tuyến dịch vụ và thu hút nguồn hàng phục vụ khai thác lâu dài.

Bản đồ vị trí cảng Cần Giờ

Hơn thế, dự án chỉ cách cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải chưa đầy 2 km theo đường chim bay. Vị trí này tạo điều kiện để hai đầu mối bổ trợ lẫn nhau, hình thành cụm cảng quy mô lớn tại cửa ngõ hàng hải phía Nam.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được bố trí ngoài vùng lõi và vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về xây dựng và bảo vệ môi trường. Theo định hướng, công trình sẽ vận hành theo mô hình xanh, thông minh nhằm giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả khai thác.

Hiện TP.HCM đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng Cần Giờ vào ngày 29/4/2026. Dự án đang được triển khai các thủ tục để sớm khởi công trong quý IV/2026, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác giai đoạn đầu tiên vào năm 2030.