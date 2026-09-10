Khu nghỉ là đại diện duy nhất của Việt Nam được Nat Geo gọi tên trong top thế giới: Khởi nguồn từ một gia đình người Việt, nằm biệt lập trên ngọn đồi được ví như "Thụy Sĩ thu nhỏ"

Không chỉ được Nat Geo gọi tên, khu nghỉ này cũng có nhiều lần khác lọt top thế giới.

Nằm tách biệt giữa núi rừng Hoàng Liên, khu nghỉ dưỡng này vừa lần thứ hai liên tiếp được National Geographic Traveller lựa chọn vào top những điểm nghỉ dưỡng núi và ven hồ nổi bật trên thế giới (Mountains and Lakes Collection 2026). Ít ai biết, câu chuyện của nơi này lại bắt đầu từ sự hợp tác với một gia đình người Việt ở Sa Pa từ hơn 30 năm trước. Đang được nhắc tới là Topas Ecolodge.

National Geographic Traveller đặc biệt chú ý tới vị trí giữa vùng núi cao, tầm nhìn rộng ra các dãy núi cùng những thung lũng ruộng bậc thang đặc trưng của Tây Bắc.

Ngày nay, hình ảnh những căn bungalow nhỏ nằm rải trên hai quả đồi, phía xa là lớp lớp núi xanh và ruộng bậc thang khiến nơi đây thường được du khách ví von như một góc “Thụy Sĩ thu nhỏ” giữa vùng cao Việt Nam. Nhưng hành trình để hình thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng này lại bắt đầu từ một câu chuyện khá giản dị.

Ảnh Topas Ecolodge

Gia đình người Việt tìm đến ngọn đồi trống bốn bề là núi

Theo lịch sử được khu nghỉ công bố, năm 1993, công ty du lịch Topas Travel của Đan Mạch bắt đầu tổ chức những chuyến khám phá vùng núi phía Bắc Việt Nam với sự hỗ trợ của một gia đình địa phương ở Sa Pa. Qua nhiều chuyến đi, hai bên cùng hình thành ý tưởng tạo ra một điểm dừng chân đủ gần các bản làng để du khách tìm hiểu cuộc sống địa phương nhưng cũng đủ xa khu dân cư để giữ được cảm giác tách biệt với thiên nhiên.

Một trong những mắt xích quan trọng của câu chuyện là Thiện, người con trai của gia đình Việt Nam này. Topas xác nhận chính anh Thiện là người phát hiện địa điểm sau đó được lựa chọn để xây khu nghỉ dưỡng. Năm 2002, trong một lần dẫn khách, Lê Thiện tình cờ gặp một ngọn đồi trống với bốn phía mở ra núi rừng. Vị trí này ấn tượng đến mức nhóm phát triển quyết định thay đổi phương án địa điểm đã dự kiến trước đó.

Đến tháng 6/2003, dự án chính thức bước vào xây dựng. Ý tưởng thiết kế được phát triển từ phía Đan Mạch và sau đó thể hiện thành bản vẽ bởi một kiến trúc sư tại Lào Cai.

Ảnh Booking

Việc xây dựng giữa vùng núi xa xôi khi ấy không hề đơn giản. Đá granite trắng được lựa chọn làm vật liệu chính, lấy cảm hứng từ những công trình đá đã tồn tại lâu năm tại Sa Pa. Những người thợ đá từ Ninh Bình được đưa tới, trong khi đá và vật liệu phải vận chuyển bằng xe địa hình, thậm chí bằng xe cút kít lên công trường.

Tháng 4/2005, Topas Ecolodge chính thức mở cửa. Thời điểm ấy, nơi đây thậm chí không có điện, Wi-Fi hay sóng điện thoại di động. Sự thiếu vắng những tiện nghi vốn quen thuộc với khách sạn lại trở thành một phần trong triết lý ban đầu: tạo ra một khu nghỉ trên núi giản đơn, hạn chế tác động đến môi trường và đưa du khách gần thiên nhiên hơn.

50 căn nhà nằm giữa núi rừng Hoàng Liên

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, quy mô Topas Ecolodge đã thay đổi đáng kể nhưng cấu trúc khu nghỉ vẫn xoay quanh cảnh quan tự nhiên.

Thông tin cập nhật năm 2026 cho biết khu nghỉ hiện có 50 bungalow và villa, bố trí trên hai đỉnh đồi giữa vùng núi Hoàng Liên. Các căn nghỉ được xây bằng đá granite trắng địa phương, kết hợp vật liệu truyền thống với nội thất tối giản mang ảnh hưởng Bắc Âu. Phần lớn các bungalow đều có ban công riêng hướng ra núi và những thung lũng ruộng bậc thang.

Cận cảnh phòng nghỉ tại đây (Ảnh Booking)

Từ khu trung tâm Sa Pa, du khách mất khoảng 45 phút để tới đây. Khi rời xa khu vực đông đúc, cảnh quan dần chuyển sang những con đường chạy giữa Vườn quốc gia Hoàng Liên, trước khi hiện ra hai quả đồi hình nón nằm gần như độc lập giữa núi rừng. Vietnam News mô tả Topas sở hữu tầm nhìn 360 độ ra núi và các thung lũng ruộng bậc thang.

Bên cạnh lưu trú, khu nghỉ hiện có bể bơi vô cực, nhà hàng, spa cùng các hoạt động trekking, đạp xe và trải nghiệm văn hóa bản địa. Tuy nhiên, khác với nhiều resort hạng sang tập trung vào mật độ tiện ích, yếu tố được nhấn mạnh tại đây vẫn là không gian tách biệt và cảnh quan.

Hơn 20 năm sau, liên tiếp được các tạp chí quốc tế gọi tên

Việc xuất hiện trong Mountains and Lakes Collection 2026 không phải lần đầu Topas Ecolodge được National Geographic chú ý.

Năm 2024, khu nghỉ lần đầu được đưa vào tuyển tập Mountains and Lakes và khi đó cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam. Trước đó, National Geographic từng lựa chọn nơi này vào danh sách những điểm lưu trú đáng chú ý dành cho du khách quan tâm đến môi trường và hành tinh.

Chuỗi ghi nhận tiếp tục trong hai năm gần đây. Tại Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2025, Topas Ecolodge đạt 98,41/100 điểm và đứng thứ 3 trong nhóm các khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, theo thông tin khu nghỉ công bố. Cuộc bình chọn năm đó của Condé Nast Traveler thu hút hơn 757.000 lượt bình chọn từ độc giả.

Ảnh Booking Travel

Đầu năm 2026, Topas tiếp tục nằm trong số 5 cơ sở lưu trú Việt Nam nhận ASEAN Green Hotel Award 2026. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xác nhận giải thưởng được trao ngày 30/1 tại Diễn đàn Du lịch ASEAN ở Philippines, nhằm ghi nhận các cơ sở đáp ứng những tiêu chí về môi trường, sử dụng tài nguyên và phát triển du lịch bền vững.

Đến giữa năm, khu nghỉ tiếp tục đứng thứ 4 trong nhóm Best Upcountry Hotels Vietnam 2026 của Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific.

Hơn 20 năm trước, vị trí này chỉ là một ngọn đồi trống giữa núi rừng được một chàng trai địa phương nhìn thấy trong chuyến dẫn khách. Ngày nay, trên hai đỉnh đồi ấy là hàng chục căn bungalow nhìn xuống những thung lũng ruộng bậc thang Hoàng Liên.

Có thể thấy, từ một ý tưởng được hình thành giữa một gia đình Việt Nam và những người bạn Đan Mạch, câu chuyện của khu nghỉ cũng phần nào cho thấy một hướng khác của du lịch cao cấp: không nhất thiết phải dựa vào những công trình đồ sộ, mà có thể bắt đầu từ chính cảnh quan, văn hóa bản địa và cách con người lựa chọn gìn giữ chúng.