Xét xử vụ công ty quản lý đòi TikToker Choco Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng

Cho rằng Choco Trúc Phương vi phạm hợp đồng độc quyền, công ty quản lý yêu cầu nữ TikToker bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng. Phía bị đơn phản tố, đề nghị trả lại tài khoản TikTok.

Chiều 9/9, TAND Khu vực 1 TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền về đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng giữa Công ty TNHH Celeb Group và bà Lê Trúc Phương (Choco Trúc Phương).

TikToker Choco Trúc Phương cùng luật sư tại phiên tòa chiều 9/9.

Theo hồ sơ, tháng 3/2021, Celeb Group và Trúc Phương ký hợp đồng độc quyền về đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng, thời hạn 3 năm, từ ngày 1/3/2021 đến 28/2/2024.

Celeb Group cho rằng từ tháng 10/2023, Trúc Phương có hành vi, ứng xử và thái độ không phù hợp với thỏa thuận, đồng thời từ chối hợp tác trong một số dự án.

Cụ thể, Celeb Group cho rằng nữ TikToker từ chối thực hiện một số hợp đồng quảng cáo mà đơn vị này đã đại diện ký kết, khiến công ty phải bồi thường cho khách hàng. Ngoài ra, Trúc Phương còn bị "tố" là tự tạo và sử dụng tài khoản TikTok @chocotrucphuong1 khi chưa được công ty đồng ý.

Tại phiên tòa, Celeb Group giữ nguyên yêu cầu, buộc Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, 1,5 tỷ đồng do vi phạm các điều khoản hợp đồng; hơn 345 triệu đồng do từ chối thực hiện các hợp đồng quảng cáo và hơn 1,6 tỷ đồng chi phí nhân sự, đầu tư, huấn luyện tính đến tháng 10/2023.

Không đồng ý, Trúc Phương có đơn phản tố, đề nghị tòa buộc Celeb Group chuyển quyền quản lý tài khoản TikTok cá nhân “letrucphuong1003”, đồng thời thanh toán hơn 40 triệu đồng tiền thù lao còn nợ.

Đáng chú ý, tại tòa, đại diện Celeb Group cho rằng kênh TikTok của Trúc Phương là tài sản do công ty quản lý. Theo phía công ty, dù hợp đồng đã hết hạn, nếu tài khoản thuộc sở hữu công ty thì vẫn thuộc về công ty.

Ngược lại, phía Trúc Phương cho rằng các tài khoản TikTok, Facebook, Instagram được cô tạo lập trước khi ký hợp đồng rồi mới chuyển giao cho công ty quản lý. Bị đơn cũng cho rằng chưa có đủ căn cứ xác định mình vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại cho Celeb Group.

Về khoản tiền hơn 1,6 tỷ đồng bên nguyên đơn cho là chi phí đầu tư, phía Trúc Phương cho rằng Celeb Group có 9 tài năng được đào tạo trong giai đoạn 2021-2023 nên các khoản chi phí này phải được phân bổ cho nhiều người, không thể tính riêng cho cô.

Đối với yêu cầu hơn 345 triệu đồng, Celeb Group cho biết chỉ có hai hợp đồng quảng cáo đã ký. Những trường hợp còn lại mới dừng ở mức liên hệ, đặt quảng cáo...

HĐXX yêu cầu Celeb Group cung cấp thêm xác nhận với các đối tác liên quan việc đặt gói quảng cáo; đồng thời làm rõ mức phí từng hạng mục và thời gian cụ thể đối với khoản tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

HĐXX quyết định dừng phiên tòa, yêu cầu nguyên đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan các yêu cầu mà nguyên đơn đã khởi kiện.