Đề xuất quy định mới liên quan đến mạng xã hội, người dùng có tài khoản Facebook, Tiktok... cần chú ý

Nội dung mới chỉ dừng ở mức đề xuất, song vẫn được nhiều người dùng mạng xã hội quan tâm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể, ngày 28/8/2026, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo này. Đây là một trong những bước trong quá trình hoàn thiện văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Một nội dung đáng chú ý tại dự thảo liên quan trực tiếp tới chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng và người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội.

Theo nội dung dự thảo được công bố, những chủ thể có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng và nhóm cộng đồng do mình quản lý từ 1 triệu người trở lên sẽ có trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử theo Mẫu số 67.

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Văn bản có thể được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng những phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Đối với cá nhân, các nội dung dự kiến phải thông báo gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số điện thoại di động đã được xác thực tại Việt Nam và email liên hệ.

Trong khi đó, với tổ chức, doanh nghiệp, thông tin bao gồm tên tổ chức, mã định danh điện tử, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hộ kinh doanh nếu có, địa chỉ trụ sở chính cùng thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Ngoài các dữ liệu nhận diện trên, chủ thể còn phải lập danh sách những trang, kênh, tài khoản và nhóm cộng đồng mình quản lý. Danh sách này thể hiện tên tài khoản hoặc kênh, đường dẫn URL, nền tảng mạng xã hội và số lượng người theo dõi hoặc thành viên.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định nhằm tăng khả năng quản lý, hạn chế sai sót về nội dung từ những tài khoản có lượng người theo dõi lớn, vốn có khả năng tác động rộng tới xã hội.

Không cần một tài khoản đạt 1 triệu follower vẫn có thể thuộc diện đề xuất

Điểm đáng chú ý nằm ở cách tính mốc 1 triệu người.

Theo câu chữ của dự thảo, con số này không chỉ căn cứ vào lượng follower của một tài khoản riêng biệt mà được tính trên tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả tài khoản, kênh, trang và nhóm do cùng một chủ thể quản lý.

Điều này có nghĩa một người có thể không sở hữu bất kỳ tài khoản nào đạt riêng 1 triệu follower nhưng tổng quy mô các kênh vẫn vượt ngưỡng nói trên.

Chẳng hạn, một cá nhân quản lý một tài khoản TikTok có 400.000 người theo dõi, một trang Facebook 350.000 người theo dõi, một kênh YouTube có 180.000 người đăng ký và một nhóm Facebook gồm 100.000 thành viên. Tổng quy mô các kênh là 1,03 triệu người. Nếu nội dung dự thảo được giữ nguyên khi ban hành, trường hợp giả định này có thể nằm trong phạm vi phải thực hiện nghĩa vụ thông báo.

Do đó, nhóm cần quan tâm không chỉ có những người nổi tiếng, KOL, KOC, TikToker hay YouTuber sở hữu kênh triệu follower. Người điều hành nhiều fanpage, admin các nhóm cộng đồng lớn, các đơn vị quản lý hệ thống kênh nội dung hay doanh nghiệp sở hữu nhiều trang mạng xã hội cũng cần lưu ý cách tính này.

Người điều hành các nhóm trên mạng xã hội cũng cần chú ý thông tin này

Người dùng Facebook, TikTok cần chú ý điều gì?

Trước hết, cần khẳng định không phải tất cả người đang sở hữu tài khoản Facebook, TikTok hay các mạng xã hội khác đều phải thực hiện việc thông báo nói trên.

Đề xuất hiện tập trung vào nhóm chủ thể quản lý các tài khoản, kênh, trang hoặc nhóm có tổng lượng người theo dõi, thành viên từ 1 triệu người trở lên. Vì vậy, một người chỉ sử dụng mạng xã hội để kết nối bạn bè, xem nội dung hoặc sở hữu tài khoản có lượng người theo dõi thấp không mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ theo đề xuất này.

Điểm thứ hai đặc biệt quan trọng là quy định trên hiện vẫn đang ở dạng dự thảo, chưa phải quy định mới đã chính thức có hiệu lực. Nội dung vẫn đang trong quá trình thẩm định và hoàn thiện, do đó phạm vi, cách thức thực hiện hoặc các chi tiết liên quan vẫn có thể thay đổi trước khi văn bản được ban hành.

Trong khi đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP hiện hành được Chính phủ ban hành ngày 9/11/2024 và có hiệu lực từ 25/12/2024. Văn bản này đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến hoạt động của người dùng mạng xã hội.

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Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định 147 yêu cầu thực hiện xác thực các tài khoản mạng xã hội đang hoạt động; chỉ những tài khoản đã được xác thực theo quy định mới được đăng bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Như vậy, đề xuất mới không đồng nghĩa mọi người dùng Facebook hay TikTok sẽ phải gửi thông tin cá nhân cho cơ quan quản lý. Điều cần đặc biệt lưu ý nằm ở những cá nhân, tổ chức đang sở hữu hoặc quản lý đồng thời nhiều tài khoản, fanpage, kênh nội dung và nhóm cộng đồng có quy mô lớn. Với nhóm này, cách cộng tổng lượng người theo dõi và thành viên trong dự thảo là chi tiết cần theo dõi khi quy định tiếp tục được hoàn thiện.