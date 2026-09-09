Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Sự tương tác giữa áp thấp nhiệt đới/bão, không khí lạnh và địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 9/9, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp.

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%.

Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, trong hai ngày 10-11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thời gian này có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông trong chiều 9/9.

Nhận định xa hơn, từ ngày 12-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực các tỉnh miền Trung khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, diễn biến vùng mưa lớn ở miền Trung cũng như cường độ mưa, lượng mưa còn có thể thay đổi do tùy thuộc vào diễn biến của vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão), cần liên tục theo dõi các bản tin mới nhất của cơ quan khí tượng.

Ngoài ra, trong hai ngày 10-11/9, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây ra mưa lớn diện rộng cho Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.