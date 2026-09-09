Phát hiện thi thể thai nhi tại khu vực phân loại rác ở Sơn La

Trong quá trình phân loại rác, một nhân viên nhà máy xử lý rác thải ở Sơn La phát hiện thi thể một thai nhi được đựng trong túi ni lông buộc kín.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình phân loại rác tại nhà máy xử lý rác thải ở phường Chiềng Sinh, nhân viên phát hiện một túi ni lông màu đen buộc kín. Kiểm tra bên trong, nhân viên phát hiện thi thể một thai nhi nam.

Thi thể có chiều dài 50cm, chiều dài sải cánh tay 45cm. Rốn thi thể nối liền với một đầu dây nhau thai dài 72cm; đầu còn lại của dây nhau thai nối với bánh nhau có màu đỏ sẫm, kích thước 15cm x 15cm. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Sơn La đề nghị các tổ chức, cá nhân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Thông tin xin liên hệ Trung tá Vì Biên Cương, Phòng Cảnh sát Hình sự (số điện thoại 096.483.8848); hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc.