Tìm tung tích người phụ nữ tử vong trên sông, mặc áo khoác có dòng chữ ZG Tabrianskie Graffiti

Trong lúc đi câu cá dọc sông Buông, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 35 - 55 tuổi đang phân hủy, trên người mặc áo khoác mang dòng chữ ZG Tabrianskie Graffiti.

Ngày 9/9, Công an phường Phước Tân (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm tung tích người phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 7/9, người dân đi câu cá ở dọc bờ sông Buông phát hiện có 1 thi thể nổi trên mặt nước sông Buông (tổ 2, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP.Đồng Nai) nên báo cơ quan chức năng. Công an có mặt trục vớt thi thể để khám nghiệm.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m55, tướng người trung bình, trên người không có giấy tờ tuỳ thân.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC

Nạn nhân mặc áo khoác sậm màu dài tay loại có mũ trùm đầu, trên có in dòng chữ ZG Tabrianskie Graffiti, áo trong tối màu; mặc quần Jeans dài tối màu, loại có dây rút 2 đầu. Thi thể đang phân huỷ nặng; khuôn mặt, tay, chân không rõ hình dạng; tuổi từ 35 đến 55, tử vong từ khoảng hơn 7 ngày.

Công an phường Phước Tân thông báo đến các phòng nghiệp vụ Công an TP.Đồng Nai, Công an các xã phường trên địa bàn TP.Đồng Nai tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nhân dạng nêu trên để phối hợp truy tìm.

Ai là thân nhân hoặc ai là người biết tung tích nạn nhân báo tin hoặc trực tiếp liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai hoặc Công an phường Phước Tân số 22 KDC An Hưng Phát (tổ 1, khu phố Đồng, phường Phước Tân); điều tra viên Nguyễn Thị Thu, số điện thoại 0919.144545 để phối hợp giải quyết.