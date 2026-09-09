Thông báo quan trọng tới tất cả người dân nhận tin nhắn "báo nộp phạt nguội”

Người dân lưu ý luôn kiểm tra kỹ thông tin, chỉ thực hiện tra cứu thông qua các ứng dụng, trang thông tin chính thức.

Công an TP Hà Nội cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh cơ quan Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT), gửi thông báo “phạt nguội” qua tin nhắn kèm đường link giả mạo để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp.

Thời gian gần đây, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận thông báo vi phạm giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng gửi tin nhắn thông báo phương tiện bị “phạt nguội”, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, sau đó đính kèm đường link dẫn tới những website giả mạo có giao diện tương tự các trang thông tin chính thống.

Các thủ đoạn được sử dụng phổ biến gồm:

Mạo danh cơ quan chức năng: Đối tượng gửi SMS hoặc sử dụng các hình thức liên lạc khác để thông báo phương tiện của người dân có hành vi vi phạm giao thông và chưa thực hiện việc nộp phạt.

Dẫn dụ truy cập website giả: Tin nhắn chứa đường link dẫn đến trang web được thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trang thông tin của cơ quan Nhà nước nhằm tạo lòng tin và khiến người dân làm theo hướng dẫn.

Tạo tâm lý khẩn cấp: Đối tượng đưa ra những thông tin như “giảm 50% nếu nộp phạt sớm” hoặc “tăng mức phạt nếu không thực hiện trong 48 giờ” để gây hoang mang, thúc giục nạn nhân nhanh chóng thực hiện các yêu cầu.

Thu thập thông tin ngân hàng: Website giả mạo có thể yêu cầu người dân đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập thông tin thẻ, mật khẩu hoặc mã OTP. Khi có được những dữ liệu này, các đối tượng có thể lợi dụng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân nộp phạt hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP thông qua các đường link được gửi từ những tin nhắn không xác định.

Người dân có thể kiểm tra thông tin vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic, trang thông tin điện tử chính thức của Cục Cảnh sát giao thông, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu từ các tin nhắn, cuộc gọi và đường link không xác định.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin, thực hiện giao dịch theo yêu cầu của đối tượng, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn xử lý.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các tin nhắn thông báo “phạt nguội”, kiểm tra kỹ thông tin và chỉ thực hiện tra cứu thông qua các ứng dụng, trang thông tin chính thức. Người dân không truy cập các đường link không xác định, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP theo yêu cầu của các đối tượng.

(*Theo Công an thành phố Hà Nội)