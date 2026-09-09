Bé gái 11 tháng tuổi bị người lạ bế đi mất tích: Xuất hiện thông tin mới về nơi cháu có thể đang ở

Bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại sạp quần áo 0 đồng ở An Giang, công an đang khẩn trương tìm kiếm và xác minh nguồn tin cho rằng cháu đang ở phường Châu Đốc, cách hiện trường khoảng 30km.

Ngày 9/9, Công an xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm bé Nguyễn Thị Minh Thu, khoảng 11 tháng tuổi, sau khi cháu mất tích tại một sạp quần áo cũ ven Quốc lộ 80B.

Theo thông báo truy tìm người mất tích của Công an xã Vĩnh Xương, khoảng 13h30 ngày 7/9/2026, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) đưa con gái là bé Nguyễn Thị Minh Thu đến lựa quần áo cũ tại một sạp quần áo 0 đồng thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.

Bé gái 11 tháng tuổi bị mất tích (Ảnh: Công an xã Vĩnh Xương).

Trong lúc chị Hảo lựa quần áo, bé Thu được thả chơi dưới nền tại khu vực sạp. Thời điểm này, có 2 người lạ mặt, gồm một nam và một nữ tiếp cận 2 mẹ con, ngỏ ý xin cháu bé.

Trong lúc chị Hảo mải chọn quần áo, do lấy nhiều đồ và bị chủ sạp từ thiện nhắc nhở, chị để con gái lại sạp rồi chạy đến một quán cà phê cách đó khoảng 50m để gửi đồ. Khi quay trở lại, chị H. tá hỏa phát hiện con gái đã mất tích nên trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương cùng các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé nhưng đến nay chưa có thông tin. Theo đó, cháu Nguyễn Thị Minh Thu, giới tính nữ, khoảng 11 tháng tuổi, tóc cắt ngắn sát đầu, bờ vai phải có một cái bớp màu xanh, chưa xỏ khuyên tai, cân nặng khoảng 9,3 kg.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân Trí, ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương, cho biết địa phương vừa tiếp nhận nguồn tin cho rằng cháu bé đang ở phường Châu Đốc, cách xã khoảng 30km. Hiện, lãnh đạo xã đã cử lực lượng khẩn trương đi xác minh nguồn tin này.

Công an xã Vĩnh Xương đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp tìm kiếm. Nếu phát hiện thông tin liên quan đến cháu Nguyễn Thị Minh Thu, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Trực ban Công an xã Vĩnh Xương qua số điện thoại 0763.83.73.83.