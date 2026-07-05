Chân dung kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Sơn La vừa bị bắt giữ

Sau khi bị bắt giữ về hành vi bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Sơn La, nhiều thông tin về Hà Văn Tý (SN 1996) được hé lộ. Theo người dân địa phương, đối tượng sống lang bạt, không nghề nghiệp, không biết chữ, từng có tiền án vì hành vi đập phá mồ mả, lấy tiền tại nghĩa trang.

Hành trình truy bắt Hà Văn Tý sau khi đối tượng bắt cóc trẻ em ở Sơn La, lẩn trốn về Lào Cai. Nguồn: Công an xã Trạm Tấu, tỉnh Sơn La.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin về vụ bắt cóc trẻ em ở Sơn La , bỏ trốn về Lào Cai, đối tượng được lực lượng chức năng xác định là Hà Văn Tý (SN 1996), thường trú bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, hiện sống ở bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Hà Văn Tý di chuyển trên đường. Ảnh: CACC

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Nở, Tổ trưởng Tổ an ninh bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai cho biết, đối tượng Hà Văn Tý không có bố, sống cùng mẹ tại nhà người cậu. Tý hiếm khi có mặt ở nơi cư trú, thường xuyên đi lang thang và không ở một chỗ cố định. Khoảng vài năm trước, khi mẹ của Tý chuyển đến bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai sinh sống nên Tý cũng theo về. "Thỉnh thoảng Tý mới quay lại, ở khoảng 2-3 tiếng rồi lại đi", ông Nở chia sẻ.

Theo ông Nở, Tý bỏ học từ sớm, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang, ngủ bờ bụi. Theo người dân địa phương, Tý cũng không biết chữ, không phân biệt được mệnh giá tiền. "Khoảng 3-4 năm trước, Tý mang măng đến bán ở địa phương, nói giá 10.000 đồng một bó nhưng người mua đưa 2.000 đồng hay 5.000 đồng thì Tý đều nhận và bảo như vậy là đủ", ông Nở kể.

Theo người dân địa phương, có thời điểm Tý chui vào ngủ tại một khu di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (cũ). Tý cũng từng đập phá mồ mả, lấy tiền tại nghĩa trang, sau đó bị khởi tố và hưởng án treo.

Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an. Ảnh: Tống Huệ - Lâm Bùi.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai cho biết, mẹ của Hà Văn Tý hiện sinh sống trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính quyền và Công an xã Trạm Tấu đã phối hợp truy bắt, khống chế đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 4/7, Hà Văn Tý điều khiển xe máy đi qua khu vực Bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Thấy 4 cháu nhỏ bán dưa ven đường, đối tượng dừng xe mua rồi lợi dụng sơ hở bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020), sau đó bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai. Sau khoảng 3 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tý khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.