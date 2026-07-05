Phát hiện các cọc tiền 100.000 - 200.000 đồng nằm chơ vơ trên tàu điện, Hà Nội Metro lập tức xác minh

Hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ cá nhân bị hành khách để lại trên tuyến tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo thông tin được chia sẻ trên trang fanpage chính thức của Hà Nội Metro, vào khoảng 18h35 ngày 30/6/2026 tại tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, trong quá trình làm việc, nhân viên ga Nhổn đã phát hiện một chiếc túi màu nâu do hành khách để quên trên tàu. Túi chứa 34.900.000 đồng tiền mặt và một số đồ cá nhân. Ngay lập tức, nhân viên nhà ga đã lập biên bản, bảo quản tài sản và nhanh chóng phối hợp tìm kiếm chủ nhân.

Chỉ chưa đầy 30 phút sau, nhờ sự kết nối kịp thời giữa ga Cầu Diễn và ga Nhổn, hành khách thất lạc đồ đã được xác minh và nhận lại toàn bộ tài sản trong niềm vui mừng, xúc động.

Nhân viên Hà Nội Metro trao trả tài sản cho hành khách để quên. Ảnh: Hà Nội Metro.

Đối với đội ngũ Hà Nội Metro, niềm vui lớn nhất chính là nụ cười của hành khách. Mỗi món đồ được trao trả là một lời khẳng định cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tính trung thực, lấy hành khách làm trung tâm.

Bên cạnh việc bảo đảm vận hành an toàn, đúng giờ, đội ngũ nhân viên của Hà Nội Metro luôn nỗ lực hỗ trợ hành khách trong mọi tình huống, từ những điều nhỏ nhất, góp phần xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh, thân thiện và đáng tin cậy trên mọi hành trình.