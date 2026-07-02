Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng nằm trong túi vải, Bệnh viện K lập tức xác minh
Theo thông tin từ Bệnh viện K, sáng 30/6, anh Đặng Văn Thủy, Đội phó Đội An ninh Bệnh viện K cơ sở chính, trong quá trình làm nhiệm vụ đã nhặt được một túi vải bị đánh rơi. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có 10,8 triệu đồng tiền mặt.
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Theo thông tin từ Bệnh viện K, sáng 30/6, anh Đặng Văn Thủy, Đội phó Đội An ninh Bệnh viện K cơ sở chính, trong quá trình làm nhiệm vụ đã nhặt được một túi vải bị đánh rơi. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có 10,8 triệu đồng tiền mặt.
Ngay sau đó, bộ phận an ninh đã phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát hệ thống camera để xác minh và nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc túi.
Người đánh rơi tài sản là bà Vũ Thị Bích (61 tuổi), đến Bệnh viện K khám lại theo lịch hẹn định kỳ. Bà Bích cho biết sau khi phát hiện bị thất lạc túi đồ, bà đã rất lo lắng và đi tìm tại các khoa, phòng vừa thăm khám.
Khi nhận được cuộc gọi từ đội an ninh bệnh viện thông báo đã tìm thấy tài sản, bà Bích bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Đặng Văn Thủy cùng các đơn vị của Bệnh viện K đã hỗ trợ tìm lại toàn bộ số tiền bị đánh rơi.
Theo Bệnh viện K, nhằm hạn chế các trường hợp thất lạc tài sản, bệnh viện thường xuyên khuyến cáo người bệnh và người nhà chủ động bảo quản tài sản cá nhân, kiểm tra kỹ đồ dùng trước khi rời khu vực khám, điều trị.
Đại diện bệnh viện cho biết, việc hỗ trợ người bệnh và người nhà trong quá trình khám, chữa bệnh không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành động mang ý nghĩa nhân văn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và người lao động. Những việc làm này góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện, tạo sự yên tâm cho người bệnh khi đến thăm khám và điều trị.