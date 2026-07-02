Gần 19 tấn việt quất nhập lậu được hợp thức hóa nguồn gốc để vào siêu thị

Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu gần 19 tấn việt quất chưa qua kiểm định, dùng vùng trồng tại Sơn La để hợp thức hóa nguồn gốc.

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây nhập lậu gần 19 tấn việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam chưa qua kiểm định. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lần đầu được ghi nhận trong một vụ án nhập lậu hoa quả tươi, đó là tạo dựng một vùng trồng có thật tại tỉnh Sơn La, sử dụng thương hiệu nông sản trong nước để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa trước khi đưa ra thị trường.

Theo tài liệu điều tra, việt quất được các đối tượng thu mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập lậu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), sau đó đưa về kho hàng tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại đây, số hàng được đóng hộp, dán nhãn việt quất Mộc Châu trước khi phân phối ra thị trường. Toàn bộ số hàng đều không qua kiểm định an toàn thực phẩm.

Theo ghi nhận, ngay sau khi được vận chuyển từ khu vực biên giới về các kho lạnh, các lô việt quất nhanh chóng được đưa đi tiêu thụ tại các siêu thị và cửa hàng nông sản sạch, chủ yếu vào sáng sớm nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đồng thời bảo đảm sản phẩm vẫn tươi khi đến nơi tiêu thụ. Theo lời khai của các đối tượng, mặt hàng này được thị trường ưa chuộng, nhập về đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Cơ quan điều tra xác định, trong khi việt quất tươi nhập khẩu từ châu Âu có giá khoảng 2 triệu đồng/kg thì các đối tượng mua việt quất từ Trung Quốc với giá chỉ từ 200.000-300.000 đồng/kg, sau đó bán ra thị trường với giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg, cao gấp hơn 5 lần giá mua.

Do quả việt quất tươi không nằm trong danh mục quả tươi được phép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ giữa năm ngoái, Dương Thế Mạnh đã thành lập Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland, thuê đất xây dựng vùng trồng việt quất tại tỉnh Sơn La. Các hợp đồng mua bán đều thể hiện bên bán là Dương Thế Mạnh và bên mua là Công ty Greenland, do chính Dương Thế Mạnh làm giám đốc. Đối tượng đồng thời hợp thức hóa toàn bộ giấy tờ, trong đó có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dương Thế Mạnh khai chỉ đưa khoảng 10 tấn việt quất vào hệ thống siêu thị, đồng thời trộn lẫn với sản phẩm từ vùng trồng tại Sơn La để cơ quan chức năng khó phát hiện nguồn gốc thực sự của hàng hóa.

Quá trình điều tra, nhiều hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng đã cung cấp hợp đồng, hóa đơn mua bán cho cơ quan công an. Tất cả đều tin tưởng đây là nông sản Việt Nam, bảo đảm an toàn thực phẩm. Riêng hóa đơn của một chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội thể hiện đã mua việt quất của doanh nghiệp này với giá trị gần 3 tỷ đồng.

Dương Minh Công, Giám đốc bán hàng Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland, khai nhận doanh nghiệp nhiều lần được kiểm tra nhưng đều xuất trình giấy tờ thể hiện nguồn gốc từ Mộc Châu nên không bị phát hiện.

Đại úy Cù Huy Hoàng, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, cho biết đây là vụ án đầu tiên liên quan đến hàng hóa nhập lậu mà các đối tượng sử dụng vùng trồng trong nước để hợp thức hóa nguồn gốc, qua mặt cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, khu vườn trồng việt quất của các đối tượng tại tỉnh Sơn La hiện mới bắt đầu ra quả nhỏ, chất lượng chưa đủ điều kiện để cung cấp cho các hệ thống siêu thị. Tuy nhiên, bằng vỏ bọc này, hàng chục tấn việt quất không được phép nhập khẩu, không qua kiểm dịch đã dễ dàng đến tay người tiêu dùng, trong khi nhiều người vẫn tin đây là loại nông sản có tác dụng chống oxy hóa, tốt cho tim mạch và trí nhớ.