Liên tục ném gà chết, trứng hỏng, pháo hoa vào nhà bố vợ cũ khiến cả làng bất an: Trần Văn Tuấn SN 1991 bị khởi tố

Sau khi ly hôn, Trần Văn Tuấn (SN 1991) nhiều lần quấy phá, đe dọa gia đình vợ cũ bằng gà chết, trứng hỏng, loa kéo và pháo hoa, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 1/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly hôn với chị Đ.T.Th (SN 1993), Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ cũ. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2026, Tuấn nhiều lần tìm đến nhà ông Đ.Q.N. (SN 1965, bố đẻ chị Th, trú thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa) để gây sự.

Đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa) tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã liên tiếp có các hành vi như ném gà chết kèm lời lẽ đe dọa nhằm khủng bố tinh thần, ném rác, trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước và dọa là xăng để đốt nhà. Không dừng lại ở đó, Tuấn còn nhiều lần chửi bới, thách thức và dùng tay, chân đánh ông N. khiến nạn nhân bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lữ.

Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào 5h sáng 29/5/2026, khi Tuấn đặt loa kéo có kết nối bluetooth cùng hai micro không dây trên ô tô mang biển kiểm soát 89A-677.4. Sau đó Tuấn điều khiển đi chậm dọc theo tuyến đường thôn Mai Xá vừa đi Tuấn vừa mở loa to và dùng míc không dây thông báo lặp đi lặp lại nhiều lần với nội dung đe dọa, tuyên bố "phong tỏa" khu vực, cấm người dân di chuyển và đưa ra những lời lẽ mang tính kích động, gây hoang mang trong dư luận.

Đến tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục gắn đèn nhấp nháy màu vàng, đỏ lên nóc ô tô, mở loa phát tiếng còi xe ưu tiên của lực lượng Công an rồi lái xe quanh thôn Mai Xá nhằm tạo dư luận giả rằng lực lượng chức năng đang đến bắt người trong gia đình ông N.

Chưa dừng lại, khoảng 21h25 ngày 31/5, Tuấn mang theo một hộp pháo hoa đến trước cổng nhà ông N., châm lửa rồi ném vào trong sân. Tiếng pháo nổ lớn cùng các tia lửa bắn tung tóe khiến gia đình đang ngủ hoảng loạn, một tấm rèm vải bị cháy. Người dân địa phương đã phối hợp truy đuổi, chặn chiếc ô tô của Tuấn và trình báo Công an xã Tiên Hoa. Sau đó, Tuấn cùng tang vật được đưa về trụ sở để làm việc.

Theo cơ quan chức năng, chuỗi hành vi của Tuấn diễn ra trong thời gian dài, lặp đi lặp lại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình ông N., đồng thời khiến nhiều người dân thôn Mai Xá hoang mang, lo lắng, làm xáo trộn đời sống và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây là vụ án điểm để điều tra, truy tố và xét xử nhanh, phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.