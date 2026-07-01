Khởi tố chủ shop Trần Thị Mơ SN 1984

Qua điều tra xác định, Trần Thị Mơ tìm mua hàng hóa là túi xách, áo, ví, khăn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bày bán và livestream bán hàng trên Facebook.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 29/6/2026 cho biết thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó qua điều tra xác định, Trần Thị Mơ tìm mua hàng hóa là túi xách, áo, ví, khăn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bày bán tại cửa hàng có địa chỉ: Số 40 Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và livestream bán hàng trên mạng xã hội Facebook.

Công an đọc các quyết định - Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình xác minh, làm rõ, cơ quan chức năng thu giữ 2025 sản phẩm là túi xách, áo, ví, khăn các loại của các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, có trị giá 256.770.000 đồng.

Từ khi thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 6 vụ, 6 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự, thu giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 14 tỷ đồng gồm mỹ phẩm, giày dép, quần áo, túi xách, ví, khăn…

Kết quả đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án trên thể hiện quyết tâm của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình trong thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh.