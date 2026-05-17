Đột kích phòng trọ tầng 2, công an phát hiện đĩa thủy tinh, thẻ CCCD dính tinh thể trắng: Nguyễn Thanh Tùng và 4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 08/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Trần Lãm phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về các biểu hiện nghi vấn tại một nhà trọ trên địa bàn.

Cụ thể, tại phòng trọ của Phạm Thị Thu (sinh năm 1995, trú tại ngõ 130 đường Trần Lãm, tổ 10, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) có một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, Tổ công tác phát hiện tại phòng trọ có nhiều nam nữ thanh niên đang tụ tập. Qua kiểm tra tại phòng ngủ tầng 2, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy bao gồm: đĩa thủy tinh bám dính tinh thể nghi ma túy, thẻ căn cước công dân bám dính tinh thể màu trắng, tờ tiền cuộn tròn cùng các thiết bị hỗ trợ khác.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy gồm Ketamine và ma túy "kẹo" tại nơi ở của Thu. Số ma túy này được các đối tượng chuẩn bị từ trước và mua thêm để phục vụ cuộc vui. Trong quá trình sử dụng, nhóm này đã dùng các dụng cụ có sẵn trong phòng để "xào", chia nhỏ ma túy và thay nhau sử dụng cho đến khi bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tiến hành điều tra mở rộng, Công an phường xác định tính chất phức tạp của vụ việc với sự tham gia của nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Minh Đức (SN 1990) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy"; Phạm Thị Thu (SN 1995) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thanh Tùng (SN 2000) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Đặng Ngọc Linh (SN 1998) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Đỗ Thanh Hải (SN 1994) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong thời gian tới, Công an phường Trần Lãm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng người dân; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy, nhằm giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân.