699 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ VnTraffic, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 10/5/2026, lực lượng chức năng đã xử lý phạt nguội tổng cộng 252 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể: Từ ngày 27/4 đến 3/5, ghi nhận 175 lượt vi phạm. Trong đó, có 32 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông theo danh sách sau:

143 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định, gồm 93 xe ô tô và 50 xe mô tô.

Hơn nữa, từ ngày 4/5 đến 10/5, ghi nhận thêm 77 lượt vi phạm. Trong đó, có 9 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, bao gồm:

Và 68 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định, gồm 56 xe ô tô và 12 xe mô tô.

Bên cạnh đó, cũng theo VnTraffic phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 447 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong tuần từ ngày 25/4 đến 01/5/2026.

Đáng chú ý, số lượng ô tô vượt đèn đỏ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao với 156 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến vạch kẻ đường và nhiều lỗi phổ biến khác.

Cụ thể, các hành vi vi phạm được ghi nhận gồm:

156 trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ

23 trường hợp xe mô tô, xe máy vượt đèn đỏ

248 trường hợp xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường

9 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm

11 trường hợp dừng, đỗ sai quy định

Danh sách cụ thể như sau:

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ được chia theo từng mức vi phạm và loại phương tiện.

Đối với ô tô:

Chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h: phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Vượt từ 10 đến 20 km/h: phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Vượt trên 20 đến 35 km/h: phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Vượt trên 35 km/h: phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông: phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe máy:

Vượt quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h: phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Vượt từ 10 đến 20 km/h: phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Vượt trên 20 km/h: phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Ngoài ra, lỗi điều khiển xe không đúng phần đường hoặc làn đường quy định cũng có mức phạt khá cao:

Ô tô: phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe máy: phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Để tra cứu phương tiện có bị phạt nguội hay không, người dân có thể thực hiện theo các cách sau:

Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát giao thông: Bước 1: Truy cập Cổng tra cứu phạt nguội CSGT Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha rồi bấm “Tra cứu”. Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm và đơn vị xử lý nếu phương tiện có vi phạm.

Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic: Bước 1: Tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play. Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại. Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để kiểm tra thông tin.



Tổng hợp, Nguồn ảnh: vnetraffic