Diễn biến mới nhất vụ đàn đà điểu xuất hiện bí ẩn ven quốc lộ ở Tây Ninh

Ngày 17/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp lực lượng công an, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy 10 con đà điểu được phát hiện ven quốc lộ 62 do không xác định được chủ sở hữu và nguồn gốc.

Việc tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở. Hiện công an vẫn tiếp tục xác minh phương tiện vận chuyển cũng như làm rõ nguồn gốc số đà điểu nói trên.

Lực lượng chức năng tiêu hủy 10 con đà điểu được phát hiện ven quốc lộ 62.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên quốc lộ 62 đoạn qua khu vực kênh 7 Thước, xã Tân Thạnh (Tây Ninh) phát hiện nhiều con đà điểu ở ven đường. Thời điểm này, một số con đã chết, số còn lại chạy vào khu dân cư và vườn nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, một xe tải chưa rõ biển số chở theo nhiều đà điểu lưu thông trên tuyến quốc lộ 62. Khi đến khu vực trên, phương tiện dừng lại trong thời gian ngắn rồi tiếp tục di chuyển. Sau đó, 10 con đà điểu được phát hiện ở ven đường.

Người dân phát hiện nhiều con đà điểu gục chết trên đường.

Người dân cho biết có 6 con đà điểu chết tại chỗ; các con còn lại bị thương, chạy vào vườn nhà dân. Một số con có trọng lượng từ hơn 50kg đến gần 70kg.

Bốn con đà điểu còn sống sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND xã Tân Thạnh để chăm sóc, quản lý tạm thời. Tuy nhiên, sau đó cả 4 con đều chết.