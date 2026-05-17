Mất 6 chỉ vàng mẹ chồng tặng trước giờ đón dâu, cô gái Cà Mau áp lực, khóc sưng mắt

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra trong một đám cưới ở Cà Mau. Theo nội dung đoạn clip thì trước thời điểm diễn ra lễ rước dâu, cô dâu tá hoả phát hiện 6 chỉ vàng mẹ chồng tặng đã biến mất. Cô dâu vội vã tìm khắp phòng nhưng không thấy tài sản đâu. Vì quá áp lực với sự cố bất ngờ diễn ra trước thời điểm quan trọng, cô dâu đã khóc sưng cả mắt. Khi làm việc với lực lượng chức năng, cô dâu trẻ cũng không dấu nổi sự hoang mang, lo lắng.

Được biết, cô dâu xuất hiện trong đoạn clip gây chú ý là Thuỳ Mai (quê Cà Mau). Liên quan tới vụ việc, Thuỳ Mai đã có những chia sẻ cụ thể trên Tri Thức - Znews. Theo lời kể của Mai, tối 11/5, sau khi tiệc cưới kết thúc vào khoảng 0h, cô tháo toàn bộ vàng cưới để trong hộp rồi đi nghỉ. 1h30 sáng 12/5, cô thức dậy chuẩn bị make-up cho lễ rước dâu diễn ra vào sáng cùng ngày. Đến hơn 4h sáng, khi lấy hộp vàng ra để thợ make-up đeo giúp, cô bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vàng đã không còn.

Cô dâu hoảng hốt đi tìm 6 chỉ vàng. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay trong buổi sáng, gia đình trình báo công an địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đến khám xét hiện trường và làm việc với những người có mặt trong đêm diễn ra tiệc cưới. Tuy nhiên theo lời Mai, vì không muốn làm ảnh hưởng đến ngày vui của gia đình, nên lực lượng chức năng mới chỉ kiểm tra được những người ngủ chung phòng với cô dâu cùng một số người có mặt tại nhà. Sự việc xảy ra đúng thời điểm nhà trai chuẩn bị sang rước dâu, nên cô dâu đã không khỏi bối rối hoảng sợ, lo sợ sự cố sẽ làm ảnh hưởng tới ngày trọng đại.

Được biết, gia đình sau đó đã trình báo Công an phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.