Kiểm tra phòng 500 VIP nhà nghỉ ICARUS, công an thu lượng lớn tiền mặt: 7 đối tượng bị tạm giữ

Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá tụ điểm đánh "liêng" ăn tiền tại phòng 500 VIP của một nhà nghỉ, bắt giữ 7 đối tượng và thu hơn 60 triệu đồng trên chiếu bạc.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng" ăn tiền tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bắc Mê, bắt giữ 7 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị công an bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng" ăn tiền

Theo cơ quan công an, chiều 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Công an xã Bắc Mê kiểm tra đột xuất nhà nghỉ ICARUS, thuộc thôn Yên Phú 2, xã Bắc Mê. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 500 VIP (tầng 5) có 7 đối tượng trú tại xã Bắc Mê và xã Minh Ngọc đang tụ tập đánh "liêng" ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 60 triệu đồng tiền mặt, một bộ bài Tây đã qua sử dụng cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật công an thu giữ

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tệ nạn cờ bạc không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn gây nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội. Nhiều trường hợp vì sa đà vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, mất tài sản, tan vỡ hạnh phúc gia đình và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm cắp, lừa đảo, cho vay nặng lãi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời tích cực tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các vi phạm pháp luật khác để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi phát hiện vụ việc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.