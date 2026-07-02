Hà Nội sáng 2/7: Bầu trời bất ngờ tối sầm, mưa xối xả như trút nước khiến nhiều người không kịp trở tay
Nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mưa lớn trong sáng 2/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong vài giờ tới và có khả năng lan rộng vào khu vực trung tâm thành phố.
Sáng 2/7, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Clip: Như Hoàn
Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h sáng 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 đến 61 km/h), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
Dự báo đến 7h ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12. Đến sáng 4/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được dự báo chuyển hướng bắc tây bắc, di chuyển khoảng 15 km/h và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sau đó là bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2 đến 4 m. Từ chiều 2/7, vùng gần tâm bão có gió tăng lên cấp 8, sau đó mạnh cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 m.