Hà Nội sáng 2/7: Bầu trời bất ngờ tối sầm, mưa xối xả như trút nước khiến nhiều người không kịp trở tay

Nhiều khu vực tại Hà Nội xuất hiện mưa lớn trong sáng 2/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong vài giờ tới và có khả năng lan rộng vào khu vực trung tâm thành phố.

Sáng 2/7, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Clip: Như Hoàn

Theo bản tin phát lúc 7h55 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu tiếp tục tồn tại và phát triển trên nhiều khu vực của Hà Nội như Cổ Đô, Bất Bạt, Tùng Thiện, Đoài Phương, Thạch Thất… Các ổ mây tiếp tục di chuyển từ phía đông nam lên tây bắc và mở rộng.

Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát tin đến 3 giờ tiếp theo, các khu vực trên cùng vùng lân cận được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mưa có khả năng mở rộng, gây mưa cho các phường thuộc khu vực trung tâm Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1

Ghi nhận vào khoảng 10h30 sáng 2/7, mưa lớn bao trùm nhiều khu vực của Hà Nội, kèm theo gió mạnh khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn

Tại một số tuyến đường, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm gây ùn tắc

Nước bắn tung tóe khi các phương tiện di chuyển qua

Cơn mưa bất ngờ cũng khiến nhiều người đang lưu thông trên đường phải dừng xe trú, mặc thêm áo mưa

Theo dự báo thời tiết trong ngày 2/7, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng

Gió đông nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h sáng 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 đến 61 km/h), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12. Đến sáng 4/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được dự báo chuyển hướng bắc tây bắc, di chuyển khoảng 15 km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sau đó là bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2 đến 4 m. Từ chiều 2/7, vùng gần tâm bão có gió tăng lên cấp 8, sau đó mạnh cấp 9, giật cấp 11 đến cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 m.

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