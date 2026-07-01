Tin áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 1 và thời tiết mưa lớn tại Hà Nội

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 1 trên Biển Đông, đồng thời nhận định tình hình mưa lớn tại Hà Nội 10 ngày tới.

Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất

Nhận định về cường độ và đường đi của áp thấp nhiệt đới , Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo từ đêm nay đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới kó khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Đến khoảng 19h ngày 3/7, bão số 1 trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), có thể mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11-12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Từ 2/7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước 10 ngày tới

Đêm nay 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Từ 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, đêm 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong hai 24-48 giờ tới, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tối 1/7, cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Từ 2-4/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/7 đến ngày 11/7, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa dồn phần lớn vào đêm và sáng. Từ khoảng 4-7/7, khu vực này khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong các ngày từ 3-4/7.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, hình thái này kéo dài đến khoảng 4-5/7, sau chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tại Hà Nội, đêm nay và ngày mai 2/7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa xảy ra chủ yếu vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến có mưa rào và dông, chưa ghi nhận nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C, nhiệt độ thấp nhất 26-28°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng cục bộ.