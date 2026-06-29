Huy động trực thăng diễn tập cứu hộ trên biển, ứng phó với siêu bão

Với kịch bản siêu bão đổ bộ vào Ninh Bình, loạt tình huống cứu hộ trên biển, cứu nạn bằng trực thăng, chữa cháy tàu và thiết lập bệnh viện dã chiến được triển khai.
Ngày 29/6, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Quân khu 3 tổ chức Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Cuộc diễn tập được xây dựng trên tình huống giả định bão quốc tế TRAMI sau khi đi qua Philippines mạnh lên thành bão số 3 với sức gió cấp 15-16, giật cấp 17, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Ninh Bình, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và nhiều sự cố nghiêm trọng.
Cuộc diễn tập được xây dựng theo chuỗi tình huống liên hoàn, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng như Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và lực lượng vũ trang địa phương.
Tình huống giả định là hai tàu hàng va chạm tại khu vực Cảng cá Ninh Cơ giữa điều kiện sóng to, gió lớn, gây cháy dữ dội. Nhiều thuyền viên buộc phải nhảy xuống biển để thoát thân.
Các tàu tuần tra lập tức triển khai tìm kiếm người gặp nạn, trong khi tàu của lực lượng Bộ đội Biên phòng được trang bị máy bơm công suất lớn nhanh chóng tiếp cận, phun nước làm mát và khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các phương tiện xung quanh.
Lực lượng cứu hộ lập tức điều động trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Trực thăng nhanh chóng tiếp cận khu vực tàu gặp nạn, bay treo trên không và thả tời điện xuống để đưa hai ngư dân mắc kẹt lên máy bay an toàn.
Màn giải cứu trên không là một trong những nội dung thu hút sự chú ý tại cuộc diễn tập, thể hiện khả năng phối hợp giữa lực lượng không quân và các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Theo Ban tổ chức, việc sử dụng trực thăng nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ tại các khu vực ven biển thường bị chia cắt khi bão lớn đổ bộ. Với khả năng cơ động cao và bay treo tại chỗ, trực thăng giúp rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu nạn.
Song song với công tác cứu nạn trên biển, lực lượng chức năng cũng triển khai bệnh viện dã chiến quy mô 120 giường nhằm tiếp nhận và điều trị nạn nhân trong điều kiện thiên tai.
Bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy xét nghiệm sinh hóa, máy chụp X-quang lưu động, phòng mổ cùng đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, bảo đảm khả năng xử lý nhiều trường hợp khẩn cấp ngay tại hiện trường.
Ban tổ chức cũng đưa vào diễn tập nhiều tình huống phức tạp khác như rò rỉ hóa chất sau thiên tai, xử lý sự cố cháy nổ và tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng Không quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Quân đội và y tế phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án ứng cứu theo phương châm "4 tại chỗ".
Kết thúc diễn tập, toàn bộ các nội dung hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đồng thời góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai trong thực tế.