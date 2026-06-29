Bé 22 tháng tuổi mất tích khi đi cùng dì ruột: Không có phép màu nào xảy ra

Thi thể cháu Tâm đã được tìm thấy sau 5 ngày mất tích.

Liên quan đến vụ việc cháu Đặng Khánh Tâm, sinh ngày 14/9/2024, trú tại xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng mất tích khi đi chăn bò cùng dì ruột, sau nhiều ngày tìm kiếm, đã không có phép màu nào xảy ra. Thi thể của cháu bé đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào chiều ngày 29/6, theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Chính quyền xã Yên Thổ thông tin, thi thể cháu Tâm được tìm thấy ở địa bàn hiểm trở, cách xa hiện trường nơi xảy ra sự việc. Thi thể cháu bé xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình cháu bé.

Thi thể cháu Tâm được tìm thấy vào chiều 29/6. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Trước đó, báo VOV thông tin ngày 28/6, Công an xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Thông báo nêu, cháu Tâm sinh ngày 14/9/2024 (khoảng 22 tháng tuổi, cao khoảng 50cm). Cháu bị mất tích khi cùng dì đi chăn bò trên rừng. Thời điểm mất tích, cháu bé mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục, mỗi ngày huy động hơn 80 người, chia thành 3 nhóm triển khai các hướng tìm kiếm.

Dựa trên diễn biến thực tế, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm theo 3 hướng, tập trung rà soát các khu vực rừng, địa bàn giáp ranh với các xóm và xã lân cận. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên địa bàn mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị sạt lở.