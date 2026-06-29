Hà Nội: Khởi tố thêm 47 đối tượng liên quan vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ"

Cơ quan điều tra khởi tố thêm 47 đối tượng liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra làm việc với những người liên quan đến vụ án.

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm 47 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, đa phần các bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố tổng số 248 bị can.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.