Điều tra 9 lần giao dịch 5 triệu đồng trở lên trên trang "Kubet": 2 người đàn ông SN 1984 và 1986 đến công an đầu thú

Sau khi Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, hai người đàn ông ở Hưng Yên đã đến đầu thú, khai nhận tham gia đánh bạc trên trang Kubet với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức tinh vi, núp bóng các trò chơi trực tuyến, cá cược, lô, đề, casino trực tuyến... nhằm lôi kéo người dân tham gia.

Các trang web, ứng dụng đánh bạc thường sử dụng nhiều thủ đoạn để tạo lòng tin như cho người chơi thắng ở những lần đầu, tặng tiền thưởng, khuyến mại hoặc hoàn trả một phần tiền cược. Tuy nhiên, khi người chơi tăng số tiền tham gia, hệ thống sẽ can thiệp khiến người chơi thua liên tiếp, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần.

Đối tượng Phạm Văn Tú và Nguyễn Văn Hữu đến đầu thú tại cơ quan công an

Đáng chú ý, nhiều người vẫn cho rằng việc tham gia đánh bạc trên mạng chỉ là "chơi giải trí", không vi phạm pháp luật. Thực tế, theo quy định của pháp luật hiện hành, người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó có đánh bạc trên không gian mạng, đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Khoái Châu đã có 02 trường hợp tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi tham gia đánh bạc trên trang cờ bạc trực tuyến Kubet sau khi biết lực lượng Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ngày 18/6/2026, Phạm Văn Tú (sinh năm 1986, trú tại thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu) đã đến Công an xã Khoái Châu đầu thú về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 06/7/2024, đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên trang Kubet với tổng số tiền giao dịch hơn 533 triệu đồng, trong đó có 09 lần giao dịch từ 05 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền 52,9 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Văn Tú đầu thú tại Công an xã Khoái Châu.

Tiếp đó, ngày 22/6/2026, Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1984, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cũng đã đến Công an xã Khoái Châu đầu thú, khai nhận nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng để nạp, rút tiền tham gia đánh bạc trên trang Kubet từ khoảng năm 2022 đến giữa năm 2024, chủ yếu dưới hình thức cá cược lô, đề trực tuyến.

Đối tượng Nguyễn Văn Hữu đầu thú tại Công an xã Khoái Châu.

Việc các đối tượng chủ động đến cơ quan Công an đầu thú, thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn, hối cải và là tình tiết được xem xét theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang hoặc có ý định tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Công an xã Khoái Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, bao gồm đánh bạc trực tuyến trên các website, ứng dụng hoặc mạng xã hội. Không đăng ký, tạo tài khoản, nạp tiền hoặc tham gia các trò chơi cá cược được tổ chức nhằm mục đích được, thua bằng tiền hoặc hiện vật trên Internet.

Không tiếp tay cho các hành vi tổ chức đánh bạc, môi giới, quảng cáo hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh bạc. Khi phát hiện các trang web, ứng dụng hoặc đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Đánh bạc trên không gian mạng không phải là trò chơi giải trí đơn thuần mà là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và gây mất an ninh, trật tự. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nói không với cờ bạc trực tuyến để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Khoái Châu khuyến nghị những người đã từng tham gia đánh bạc trên các trang web, ứng dụng cờ bạc trực tuyến cần chủ động đến cơ quan Công an để trình báo, khai nhận hành vi vi phạm, được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; không tiếp tục tham gia hoặc che giấu hành vi vi phạm, tránh để phải chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.