Công an kêu gọi Hoàng Thị Tuyết SN 2001 ra đầu thú

Công an kêu gọi Hoàng Thị Tuyết ra đầu thú được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra thông báo kêu gọi bị can Hoàng Thị Tuyết (SN 2001, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái) đầu thú. Theo đó, thông tin bị can là Hoàng Thị Tuyết (Sinh ngày: 28/11/2001; Giới tính: Nữ). Quê tại Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nơi đăng ký thường trú: Khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (nay là phường Móng Cái 1) tỉnh Quảng Ninh.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị gia đình, người thân của Hoàng Thị Tuyết, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực gáo dục, thuyết phục, động viên, giúp đỡ để Hoàng Thị Tuyết.

Mọi thông tin về người bị truy nã và việc người bị truy nã ra đầu thú, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Hải, số điện thoại liên hệ: 0962.358.583.

Bị can Hoàng Thị Tuyết - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, tháng 5 năm 2023, Hoàng Thị Tuyết bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn thành phố Móng Cái tố giác Hoàng Thị Tuyết về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tiền bằng hình thức hợp đồng đặt cọc tiền mua đất sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT xác định trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, Hoàng Thị Tuyết có hành vi thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc bán đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Sau đó, Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, không trả lại tiền đặt cọc rồi bỏ trốn khỏi địa phương với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 8 tỉ đồng.