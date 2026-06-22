Nguyễn Thế Nguyên SN 2003 từ Nhật Bản trở về Việt Nam đầu thú

Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 11/6 vừa qua, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra đã vận động thành công đối tượng truy nã từ Nhật Bản về nước đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thế Nguyên, sinh năm 2003, trú tại thôn Bắc Phong, xã Tân Minh, TP Hải Phòng là đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng ra Quyết định truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên đã xuất cảnh sang Nhật Bản và lẩn trốn nhằm tránh sự xử lý của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thế Nguyên (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Xác định việc vận động đối tượng ra đầu thú là giải pháp quan trọng góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, thời gian qua, Phòng An ninh điều tra - Công an TP Hải Phòng đã chủ động nắm tình hình, rà soát thông tin liên quan đến đối tượng, đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để xác minh nơi cư trú, lao động của Nguyễn Thế Nguyên tại Nhật Bản.

Song song với đó, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình đối tượng, đặc biệt là bố mẹ của Nguyên, nhằm phân tích rõ các quy định của pháp luật và chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội tự nguyện ra đầu thú.

Thông qua những lần trao đổi, động viên của bố mẹ cùng sự tuyên truyền, thuyết phục từ lực lượng Công an, Nguyễn Thế Nguyên dần nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân cũng như những hệ lụy do việc lẩn trốn gây ra.

Sau thời gian suy nghĩ, Nguyên đã liên hệ với gia đình và bày tỏ nguyện vọng trở về Việt Nam để đầu thú, hợp tác với cơ quan chức năng.

Ngày 31/5/2026, Nguyễn Thế Nguyên đã từ Nhật Bản trở về Việt Nam và đến cơ quan Công an đầu thú theo quy định.