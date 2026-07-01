Sét đánh vào ngôi nhà ở Phú Thọ, hàng xóm tiết lộ thiệt hại

Nghe tiếng nổ rất lớn, người đàn ông đang ngồi trong nhà vội vã lao ra ngoài.

Ngày hôm qua (30/6), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh tia sét bất ngờ đánh trúng một ngôi nhà tại xã Bình Xuyên (Phú Thọ) vào khoảng 20h53' tối ngày 28/6. Những thông tin liên quan đến sự việc trong đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm, theo dõi của số đông. Theo chia sẻ cùng đoạn clip thì thời điểm xảy ra sự việc, bầu trời không có mưa.

Khoảnh khắc tia sét đánh trúng ngôi nhà ở Phú Thọ.

Được biết, người chia sẻ đoạn clip trên là anh Dương - người sống đối diện ngôi nhà bị sét đánh. Thông tin trên Tri Thức - Znews, anh Dương cho hay thời điểm đó anh đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe tiếng nổ lớn. Khi chạy ra ngoài, anh kịp nhìn thấy tia sét vừa đánh xuống khu vực mái nhà đối diện.

Sau sự việc, anh Dương cho hay đường dây điện bị cháy ngay sau đó, còn mọi người đều một phen hoảng hốt vì thời điểm đó trời không mưa. Ngôi nhà bị sét đánh cũng không ghi nhận thiệt hại lớn ngoài phần đường điện bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 1/7 đến ngày 3/7, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, chiều tối và đêm 1/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 2/7, khu vực này có mưa vừa và rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông trên các khu vực nêu trên có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.