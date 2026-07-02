Điều tra vụ nam shipper bị đánh dã man khi giao hàng tại Tây Ninh

Một nam shipper ở Tây Ninh bị đánh nứt sọ, đa chấn thương sau khi xảy ra tranh cãi về việc đổi trả đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng.

Ngày 2/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra vụ một nam shipper bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng sau mâu thuẫn liên quan đến việc đổi trả đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại thời điểm nam shipper bị nhiều người hành hung sau tranh cãi

Nạn nhân được xác định là anh L.H.P (SN 2000, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), làm nghề giao hàng tại khu vực phường Gò Dầu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/6, anh P. giao một đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng đến một khách hàng tại ấp Xóm Mía, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan công an đang xác minh diễn biến vụ việc và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người thân anh P. cho biết đây là đơn hàng có giá trị cao và không có tem kiểm hàng. Theo quy định của sàn thương mại điện tử, người mua phải thanh toán trước, đồng thời quay video quá trình mở hàng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại hoặc đổi trả nếu phát sinh sự cố.

Sau khi nhận hàng, khách không thực hiện việc quay video mở hàng theo hướng dẫn. Khi phát hiện sản phẩm có vấn đề và yêu cầu hoàn trả, anh P. đã hỗ trợ liên hệ với người bán và sàn thương mại điện tử để tìm phương án xử lý. Tuy nhiên, do không có video mở hàng theo quy định nên yêu cầu hoàn tiền không được chấp thuận.

Nam shipper bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đến khoảng 13 giờ ngày 18/6, khi anh P. tiếp tục đến địa chỉ trên để giao một đơn hàng khác, khách hàng yêu cầu nam shipper phải chịu trách nhiệm đối với đơn hàng trước đó. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi.

Theo phản ánh từ gia đình nạn nhân, trong lúc xô xát, anh P. bị nhiều người lao vào hành hung. Nam shipper bị đánh đến mức nứt sọ, trên người có nhiều vết thương và phải nhập viện điều trị.

Gia đình cho biết anh P. là lao động chính trong nhà, trong khi cha mẹ đều đã ngoài 60 tuổi và mắc bệnh nền, em trai đang chuẩn bị vào lớp 10. Sau vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời mong muốn vụ việc sớm được làm rõ và những người liên quan bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.