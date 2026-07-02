Đúng hôm nay, tất cả người dân Việt Nam được miễn phí 100% dịch vụ này

Hoạt động này hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 2/7/2026, hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn phí 100% giá vé.

Theo đó thời gian hoạt động của các chuyến tàu bắt đầu từ 5-23h. Mỗi ngày có tổng cộng 248 chuyến. Riêng từ 20h30 - 22h, giãn cách tàu chỉ 6 phút/chuyến để phục vụ nhu cầu di chuyển và xem pháo hoa của người dân.

Để đi Metro miễn phí trong ngày 02/7/2026:

- Cách 1: Sử dụng thẻ Căn cước/Căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé.

- Cách 2: Sử dụng mã QR HCMC METRO trên ứng dụng HCMC Metro HURC để quét tại cổng soát vé.

- Cách 3: Nhận vé giấy QR miễn phí tại các máy Kiosk tự động trong nhà ga và quét để đi tàu.

Người dân cần lưu ý những vấn đề sau khi trải nghiệm dịch vụ này:

- Chương trình miễn phí chỉ áp dụng khi sử dụng 1 trong 3 phương thức trên.

- Nếu hành khách mua vé theo hình thức thông thường, hệ thống vẫn tính phí và không thực hiện hoàn tiền.

- Chức năng "QR HCMC METRO" trên ứng dụng HCMC Metro HURC được kích hoạt ngày 2/7/2026 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

- Trong trường hợp cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ nhân viên tại ga hoặc Tổng đài hỗ trợ: 1900 638 885.

Theo Fanpage Thông tin Chính phủ