Tin vui với siêu dự án 17.200 tỷ đồng đi qua 4 phường của thành phố giàu nhất Việt Nam: Hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, bước vào giai đoạn then chốt

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị điều chỉnh phương án thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm theo hướng tăng tốc, rút ngắn thời gian thực hiện, phấn đấu cuối năm 2027 hoàn thành.

Đến nay, 4 phường đã hoàn tất việc bồi thường Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm và động viên các phường đã thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP.HCM, dài gần 9 km, kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn. Dự án ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp, gồm 897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 17.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028. Hiện 04 phường đã hoàn tất việc bồi thường.

Dự án Rạch Xuyên Tâm có điểm đầu tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, điểm cuối tại sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường gồm Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, An Nhơn.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được biểu dương nỗ lực của 04 phường đã tập trung nguồn lực, vận động người dân dọc theo 2 bờ bàn giao mặt bằng. Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố gửi lời cảm ơn đến người dân đã đồng thuận, chia sẻ với chính quyền Thành phố để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh phương án thi công để rút ngắn thời gian, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, phấn đấu cuối năm 2027 hoàn thành.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết thêm, sau dự án rạch Xuyên Tâm, Thành phố sẽ tập trung chỉnh trang nhà ven kênh rạch khu vực quận 4, quận 8 cũ để hoàn thành chỉ tiêu cải thiện môi trường sống. Đây cũng là nền tảng để đưa TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống của khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các phường, xã có nhà trên và ven kênh rạch thuộc diện chỉnh trang học hỏi kinh nghiệm từ 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn để phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chương trình chỉnh trang nhà ven kênh.

Tại buổi kiểm tra, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố, đại diện chủ đầu tư, cho biết đơn vị sẽ làm việc với các nhà thầu để rà soát, xây dựng lại tiến độ cụ thể, nếu cần thiết thì sẽ tăng ca, tăng kíp để rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu cuối năm 2027 sẽ hoàn thành, đưa dự án vào phục vụ người dân.

Dự án rạch Xuyên Tâm có 3 gói thầu. Riêng gói thầu xây lắp 3 đã khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành tháng 11/2026 và đưa vào sử dụng trước. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố sẽ tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ 2 gói thầu còn lại.