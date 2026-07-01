Tn vui về xăng, dầu ở Việt Nam sẽ chính thức được áp dụng từ hôm nay (1/7).

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Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng.

Riêng với thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ ngày 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.

Nghị quyết 34 có hiệu lực chính thức từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ điều chỉnh thời gian áp dụng để phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu, yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô.

Việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu được cơ quan quản lý đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và khôi phục lưu thông qua tuyến eo biển Hormuz, nhưng thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Bộ Tài chính, khả năng xung đột tái bùng phát chưa thể loại trừ hoàn toàn, nhất là trong khi nguồn cung xăng dầu toàn cầu vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị.

Bên cạnh đó, lượng xăng dầu cung ứng trên thị trường nội địa hiện nay chủ yếu là hàng dự trữ được mua từ trước với mức giá cao. Trên thực tế, nguồn nhập theo giá mới thường có độ trễ. Nguyên nhân do quá trình đàm phán giá của doanh nghiệp với đối tác nhập, thời gian vận chuyển dài ngày.

Ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng

Từ 1/7, Chính phủ tiếp tục giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 9. Ảnh minh họa: VTV

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, với phương án tiếp tục miễn các loại thuế xăng dầu từ nay đến hết tháng 9 (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng), mỗi lít xăng E5 và E10 sẽ tăng khoảng 7 - 8%. Trong khi đó, giá dầu diesel gần như không thay đổi.

Bình quân mặt bằng giá xăng dầu sẽ tăng khoảng 5%, tác động đến CPI khoảng 0,11 điểm phần trăm, tức là thấp hơn nhiều so với kịch bản khôi phục toàn bộ các sắc thuế.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9 so với mức thuế áp dụng trước thời điểm xung đột (không giảm về 0 tất cả các khoản thuế liên quan xăng dầu).

Đây không phải là lần đầu Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế với xăng dầu. Trên thực tế, trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu MFN là 0%, thuế BVMT là 0 đồng, không tính thuế VAT, khôi phục áp dụng thu thuế tiêu thụ đặc biệt (cụ thể TTĐB - xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%).

Việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu, thuế BVMT, thuế VAT đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay là để đảm bảo hài hoà các mục tiêu. Trong số đó, vừa kiểm soát giá năng lượng để ổn định vĩ mô, vừa tạo vùng đệm thích ứng nhằm đưa các sắc thuế về mức bình thường một cách cuốn chiếu. Đồng thời, động thái này nhằm tránh cú sốc tăng giá đột ngột gây tâm lý tiêu cực cho thị trường và người dân.