Phát hiện giao dịch chuyển khoản 40 triệu đồng đến tài khoản của Nguyễn Văn Sống SN 1988 , công an lập tức vào cuộc điều tra

Phát hiện số tiền lớn chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, người đàn ông ở Tây Ninh nhanh chóng trình báo công an.

Ngày 23/6/2026, Công an xã Tân Đông (tỉnh Tây Ninh) đã tiến hành trao trả số tiền 40 triệu đồng cho chị Phạm Thị Thiện (SN 1972, ngụ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk) sau khi xác minh đây là khoản tiền chị chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Sống (ngụ xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh).

Theo thông tin từ Công an xã Tân Đông, trước đó vào ngày 20/6/2026, trực ban đơn vị tiếp nhận anh Nguyễn Văn Sống (SN 1988, ngụ ấp Đông Biên, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) đến trình báo và tự nguyện giao nộp số tiền 40 triệu đồng vừa được chuyển vào tài khoản cá nhân.

Anh Sống cho biết bản thân không quen biết người chuyển tiền và xác định số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình. Nhận thấy đây là khoản tiền có giá trị lớn, anh đã chủ động liên hệ Công an xã Tân Đông để nhờ hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu hợp pháp và trao trả lại số tiền chuyển nhầm.

Anh Nguyễn Văn Sống bàn giao tài sản cho Công an xã Tân Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Tân Đông đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh thông tin giao dịch. Sau thời gian ngắn xác minh, lực lượng Công an xác định chị Phạm Thị Thiện là chủ tài khoản đã chuyển nhầm số tiền 40 triệu đồng.

Đến ngày 23/6/2026, Công an xã Tân Đông tổ chức trao trả lại toàn bộ số tiền cho chị Phạm Thị Thiện. Nhận lại tài sản, chị Thiện không giấu được niềm xúc động và cho biết đây là khoản tiền rất lớn đối với bản thân và gia đình.

Để bày tỏ lòng biết ơn, chị Phạm Thị Thiện đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Tân Đông. Trong thư, chị viết:

"Tôi thành thật rất cảm ơn Công an xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, trong đó có đồng chí Đồng đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi nhận lại được số tiền 40 triệu đồng do tôi chuyển nhầm tài khoản. Số tiền trên là rất lớn đối với hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi."

Chị Thiện cho biết do sơ suất nên đã chuyển nhầm tiền mà không hay biết. Sau đó, do điện thoại bị hư nên đến ngày hôm sau chị mới được người thân thông báo về việc Công an xã Tân Đông đang tìm chủ sở hữu khoản tiền chuyển nhầm. Chị cũng gửi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Văn Sống vì đã không giữ số tiền mà chủ động trình báo, phối hợp để trao trả lại cho người bị chuyển nhầm.

Thư cảm ơn từ chị Phạm Thị Thiện, sinh năm 1972

Ở phần cuối bức thư, chị bày tỏ:

"Việc nhanh chóng giúp tôi như trên thể hiện sự năng động của Công an xã luôn vì dân phục vụ, rất có trách nhiệm và đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Gia đình chúng tôi rất cảm kích, kính chúc các đồng chí Công an luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để tiếp tục phục vụ thật tốt cho nhân dân."

Theo Công an xã Tân Đông, nghĩa cử cao đẹp của anh Sống, không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn, mà còn thể hiện sự thượng tôn chấp hành pháp luật, không tham lam, chiếm dụng của người khác và đồng thời qua đó cũng thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của lực lượng Công an xã Tân Đông, vì nhân dân phục vụ, kịp thời trao trả lại tài sản hợp pháp cho người dân.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh