Từ ngày mai, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới: Liên quan đến các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng

Người dùng tài khoản ngân hàng cần chú ý các quy định mới từ ngày 1/7/2026.

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Từ ngày 1/7/2026, nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai các quy định mới về xác thực giao dịch dành cho khách hàng doanh nghiệp theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Mới đây, TPBank cho biết đã hoàn thiện hệ thống và triển khai phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên nền tảng TPBank Biz trước thời điểm quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Việc chủ động triển khai sớm sẽ giúp doanh nghiệp làm quen với phương thức bảo mật mới, duy trì hoạt động thanh toán ổn định và tránh gián đoạn khi quy định chính thức được áp dụng.

Theo TPBank, thay vì áp dụng một ngưỡng chung, yêu cầu xác thực sẽ được thiết lập theo từng nhóm khách hàng.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, người đại diện hợp pháp sẽ phải xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt kết hợp mã OTP khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày, cũng như các khoản thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng hoặc giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Trong khi đó, đối với tổ chức mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với TPBank trong vòng 12 tháng, yêu cầu xác thực khuôn mặt của người đại diện hợp pháp sẽ áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày.

Theo TPBank, các mức này thấp hơn quy định tối đa nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ, giúp khách hàng doanh nghiệp an tâm hơn trong quản lý dòng tiền.

Tương tự, ABBank thông báo từ ngày 1/7/2026 sẽ áp dụng quy định bảo mật nâng cao đối với các giao dịch vượt hạn mức trên nền tảng ABBank Business theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Đối với doanh nghiệp mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc 100 triệu đồng/ngày sẽ phải do người đại diện hợp pháp trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt.

Đối với khách hàng áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo mô hình "Người nhập và duyệt", người đại diện hợp pháp phải xác thực khuôn mặt đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày.

ABBank cũng điều chỉnh quyền của tài khoản "Người nhập và duyệt". Theo đó, người dùng chỉ được khởi tạo giao dịch vượt hạn mức nếu chính người đó là người đại diện hợp pháp. Đồng thời, chỉ được phê duyệt lệnh do chính mình khởi tạo và không thể phê duyệt lệnh do người dùng khác tạo.

Đối với các giao dịch dưới ngưỡng quy định, khách hàng vẫn thực hiện theo phương thức hiện hành và không phải quét khuôn mặt.

Ngân hàng cũng đề nghị các doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký hoặc bổ sung tài khoản duyệt lệnh của người đại diện hợp pháp trước ngày 1/7 để tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch.

Trong khi đó, ACB cho biết để các giao dịch trên nền tảng ACB ONE BIZ không bị gián đoạn khi Thông tư 77 có hiệu lực, khách hàng doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp áp dụng kế toán đơn giản) cần đăng ký tối thiểu hai vai trò giao dịch.

Cụ thể, doanh nghiệp phải có:

- Một người sử dụng với vai trò "Kế toán trưởng" có quyền tạo giao dịch.

- Một người sử dụng với vai trò "Duyệt lệnh" có quyền phê duyệt giao dịch, ưu tiên là người đại diện hợp pháp hoặc người được người đại diện hợp pháp ủy quyền.

Đối với các tài khoản hiện đang được phân quyền "Tất cả các quyền" (vừa tạo vừa duyệt giao dịch), ACB yêu cầu chuyển sang quyền "Duyệt lệnh" và đăng ký thêm một người sử dụng mới với vai trò "Kế toán trưởng" để thực hiện chức năng tạo giao dịch.

Khách hàng cần hoàn tất hồ sơ điều chỉnh và gửi về chi nhánh hoặc phòng giao dịch ACB để cập nhật trước khi quy định mới được áp dụng.

Do quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ ngân hàng số cần chủ động kiểm tra nhóm khách hàng của mình, rà soát phân quyền người dùng, hoàn tất đăng ký tài khoản duyệt lệnh và cập nhật xác thực sinh trắc học (nếu thuộc diện áp dụng) theo hướng dẫn của từng ngân hàng để tránh giao dịch chuyển tiền, thanh toán bị gián đoạn.