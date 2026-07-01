Sạt lở, mất điện, cô lập nhiều khu dân cư do mưa lũ ở Cao Bằng

Hàng chục hộ dân tại nhiều xã thuộc tỉnh Cao Bằng bị cô lập, mất điện do mưa lũ bủa vây. Nhiều tuyến đường tê liệt vì sạt lở, thủy điện cũng đang phải liên tục xả lũ để đảm bảo vận hành an toàn.
Ngày 1/7, thông tin từ UBND xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng lượng mưa kéo dài suốt nhiều ngày qua, đặc biệt trong 2 ngày 30/6-1/7 khiến xóm Ngọc Sỹ, xã Cần Yên chìm trong biển nước.
Nhiều nhà dân bị cô lập do đây là khu vực trũng. Từ đêm qua (30/6) toàn xóm bị mất điện do nước dâng cao gây ngập trạm điện cao thế.
Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Cần Yên cho biết, xóm Ngọc Sỹ có khoảng gần 80 hộ dân và nằm trọn trong thung lũng xung quanh toàn núi đá. Trận mưa lớn khiến nước không thoát kịp làm 25 hộ bị ảnh hưởng, tuyến giao thông chính đi vào xã bị chia cắt do sạt lở đất cùng với nước dâng cao.
"Chúng tôi cử lực lượng chức năng, huy động người dân từ các xóm lân cận đến phối hợp để ứng cứu người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn. Chiều nay đoàn công tác của xã sẽ trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cho người dân, tuy nhiên chúng tôi phải đi đường vòng do tuyến đường chính bị chia cắt", ông Dũng chia sẻ.
Theo báo cáo của các địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị vùi lấp do sạt lở đất. Trên tuyến quốc lộ 4A đoạn qua xóm Tả Cáp, xã Cần Yên đất đá vùi lấp nhiều điểm trên tuyến đường gây ách tắc giao thông.
Ban chỉ huy quân sự xã đã cử lực lượng quân đội cùng máy móc đến các điểm sạt lở để tổ chức dọn dẹp, thông tuyến đường.
Trong khi đó, một số địa phương trên tỉnh Cao Bằng cũng xuất hiện sạt lở đất đá, ngập lụt trên nhiều tuyến đường chính gây ách tắc giao thông.
Ông Hà Văn Quyền, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Bình Long cho biết, từ ngày 25/6 đến nay thủy điện liên tục phải xả lũ để điều tiết mực nước, đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa. "Hiện tại khu vực hồ chứa đang có nắng nhưng thời tiết ở đây rất thất thường. Chúng tôi đang tiến hành xả qua cửa xả và qua phát điện. Theo thông báo, mực nước hạ lưu tại xã Hòa An sẽ dâng khoảng 1,5 mét tại địa phận xóm Pác Gậy và hòa vào sông Bằng Giang tại đầu cầu xã Hồng Việt (cũ) thuộc xã Hòa An", ông Quyền thông tin.
Mưa lớn gây ngập lụt tuyến đường dẫn vào xã Thông Nông. Theo thống kê có 36 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. Cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập và sạt lở, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết...
Lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng khác thuộc tỉnh Cao Bằng cũng triển khai tối đa lực lượng đến các điểm ngập lụt để hỗ trợ người dân.