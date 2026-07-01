Sạt lở, mất điện, cô lập nhiều khu dân cư do mưa lũ ở Cao Bằng

Ông Hà Văn Quyền, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Bình Long cho biết, từ ngày 25/6 đến nay thủy điện liên tục phải xả lũ để điều tiết mực nước, đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa. "Hiện tại khu vực hồ chứa đang có nắng nhưng thời tiết ở đây rất thất thường. Chúng tôi đang tiến hành xả qua cửa xả và qua phát điện. Theo thông báo, mực nước hạ lưu tại xã Hòa An sẽ dâng khoảng 1,5 mét tại địa phận xóm Pác Gậy và hòa vào sông Bằng Giang tại đầu cầu xã Hồng Việt (cũ) thuộc xã Hòa An", ông Quyền thông tin.