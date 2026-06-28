Hà Nội mưa dông, vùng núi và trung du Bắc Bộ đề phòng lũ quét

Hà Nội được cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và dông tại một số phường, xã của Hà Nội như Thuận An, Từ Liêm, Xuân Phương, Phú Diễn... Từ 17 giờ 25 phút đến 20 giờ 25 phút ngày 28/6, mưa dông tiếp tục mở rộng sang các khu vực khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Đêm 30/6 và ngày 1/7, khu vực này tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 120mm trong 24 giờ; từ ngày 2/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Từ chiều tối 28/6 đến ngày 29/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 70mm. Chiều tối và tối 28/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ từ 2-4m, mực nước đỉnh lũ trên một số sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Trong 3-6 giờ tới, các địa phương thuộc Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều phường, xã. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương rà soát các điểm xung yếu, chủ động triển khai biện pháp phòng, chống thiên tai.

Trên biển, đêm 28/6 và ngày 29/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-2,5m. Nhiều khu vực biển khác có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Đêm 29/6 và ngày 30/6, gió mạnh tiếp tục duy trì tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây Nam Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và dông, lốc.