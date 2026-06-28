Bắt quả tang Huỳnh Thị Nhẫn SN 1973 cùng cuốn sổ đặc biệt, hé lộ cách kiếm tiền bất chính tại nhà

Công an xã Vĩnh Bình (An Giang) bắt quả tang Huỳnh Thị Nhẫn đang ghi bán số đề tại nhà, thu giữ hơn 13 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

‎Ngày 28/6, Công an xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) cho biết đã bắt quả tang Huỳnh Thị Nhẫn, sinh năm 1972, ngụ ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề.

Đối tượng Huỳnh Thị Nhẫn cùng tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Vĩnh Bình phát hiện nhà của Huỳnh Thị Nhẫn có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Nhẫn đang ghi số đề cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 cuốn sổ ghi số đề, 01 điện thoại di động, số tiền mặt hơn 13 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan đến hoạt động ghi, nhận số đề. Qua làm việc ban đầu, Huỳnh Thị Nhẫn khai nhận đã có hành vi bán số đề cho nhiều người trên địa bàn nhằm hưởng tiền hoa hồng và thu lợi bất chính.

Hiện Công an xã Vĩnh Bình đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan và đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.